Вместо развалин в парке Корсакова появятся беседка и архитектурные формы

В городском парке Корсакова снесли полуразрушенное административное здание, где располагался прокат лыж.

Как сообщают в администрации района, вместо руин на площадке планируют установить беседку и архитектурные формы, которые станут эстетическим центром парка.

Сейчас в парке обустраивают пешеходные и спортивные дорожки, лыжеролерную трассу, разбивают клумбы, высаживают новые деревья и убирают старые, есть питомник растений и благоустроена поляна для отдыха, практически ежедневно проводятся мероприятия.