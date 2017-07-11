Вместо развалин в парке Корсакова появятся беседка и архитектурные формы
Административное здание, где располагался прокат лыж, снесли
В городском парке Корсакова снесли полуразрушенное административное здание, где располагался прокат лыж.
Как сообщают в администрации района, вместо руин на площадке планируют установить беседку и архитектурные формы, которые станут эстетическим центром парка.
Сейчас в парке обустраивают пешеходные и спортивные дорожки, лыжеролерную трассу, разбивают клумбы, высаживают новые деревья и убирают старые, есть питомник растений и благоустроена поляна для отдыха, практически ежедневно проводятся мероприятия.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Комментарии
Online
lakostochka Online
Написано сегодня, в 11:38
Еще бы аттракционы туда... Как в старые времена!
Ответить
+1
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 12:55
Приятно видеть,как преображается город. Надеюсь, что парк не под элитные застройки очищают.
Ответить
+2