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Вместо развалин в парке Корсакова появятся беседка и архитектурные формы

Вместо развалин в парке Корсакова появятся беседка и архитектурные формы

Административное здание, где располагался прокат лыж, снесли

В городском парке Корсакова снесли полуразрушенное административное здание, где располагался прокат лыж.

Как сообщают в администрации района, вместо руин на площадке планируют установить беседку и архитектурные формы, которые станут эстетическим центром парка.

Сейчас в парке обустраивают пешеходные и спортивные дорожки, лыжеролерную трассу, разбивают клумбы, высаживают новые деревья и убирают старые, есть питомник растений и благоустроена поляна для отдыха, практически ежедневно проводятся мероприятия. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:15 +2
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Комментарии
Online
lakostochka Online
Написано сегодня, в 11:38
Еще бы аттракционы туда... Как в старые времена!
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+1
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 12:55
Приятно видеть,как преображается город. Надеюсь, что парк не под элитные застройки очищают.
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