Южно-сахалинские и холмские инвалиды сыграли в боччу

Сегодня на базе южно-сахалинского ледового дворца «Кристалл» прошел товарищеский турнир по новому для региона виду спорта среди людей с ограниченными возможностями. Около 50 человек из Южно-Сахалинска и Холмска объединила бочча.

Товарищескую встречу организовали автономная некоммерческая организация «Сильные духом», южно-сахалинская общественная организация инвалидов «Эдельвейс» и Холмская районная общественная организация инвалидов.

«Наша организация создана абсолютно недавно с целью привлечения к решению проблем развития адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями, а также сплочению общественных организаций инвалидов. Буквально несколько недель назад Иван Шаталов рассказал нам о таком виде спорта, как бочча, и именно его мы и пригласили выступить главным судьей нашей товарищеской встречи между командами Холмска и Южно-Сахалинска», – пояснила председатель АНО «Сильные духом» Анастасия Разуваева.

«Бочча – это абсолютно новый вид спорта для Южно-Сахалинска. Бочча – это паралимпийский вид спорта. Его уникальность в том, что им могут заниматься люди с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, прикованные к инвалидному креслу, для которых другие виды спорта недоступны. К сожалению, в нашей стране бочча малоизвестна, но начинает набирать обороты стремительными темпами», – отметил главный судья соревнований Иван Шаталов.

В сегодняшнем товарищеском турнире приняли участие люди с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, глухонемые.

Всех участников товарищеского матча наградили грамотами от учреждения «Спортивный город». Организаторы надеются, что новый вид спорта будет развиваться в Сахалинской области.