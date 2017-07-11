Развитием Корсаковского района займется сахалинский вице-премьер

Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Сахалинское правительство ищет дополнительные возможности для развития Корсаковского района. Эту работу по поручению губернатора будет курировать заместитель председателя регионального правительства Сергей Подолян. Его характеризуют как опытного управленца, обладающего богатым опытом в решении вопросов развития муниципальных образований Сахалинской области и налаживании с этой целью продуктивных контактов между различными уровнями власти. Накануне зампред встретился с главой корсаковской администрации Александром Рудаковым, сообщает пресс-секретарь главы области.

Улучшение условий жизни граждан – главная задача, которая сегодня решается в Корсаковском районе, сообщил в ходе разговора мэр. Развернуты работы по асфальтированию улиц и придомовых территорий, благоустройству дворов. Последовательно приводятся в порядок социальные объекты – школы, детские сады и больницы. Строится жилье. Особое внимание уделено решению вопросов тепло- и водоснабжения граждан. Александр Рудаков рассказал о проектах, которые муниципальные власти уже реализуют и планируют начать в ближайшее время.

– Действительно, в жизни района наметились положительные изменения. Уже сегодня многое делается, но, очевидно, что имеющийся потенциал пока используется не в полной мере, - отметил Сергей Подолян.

Развивать местную экономику более быстрыми темпами, считает он, позволит введенный здесь особый режим предпринимательской деятельности. Корсаковский район ранее вошел в состав свободного порта Владивосток. Реализуются здесь и проекты в рамках региональных территорий опережающего развития. Для бизнес-структур предусмотрены различные преференции, к примеру, льготы по налогам на землю, имущество и прибыль. Все эти меры направлены на создание новых производств и рабочих мест, увеличение налоговой базы. Дополнительные доходы, которые получит район, позволят уделять больше внимания социальной сфере.