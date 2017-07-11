На карьере Углегорского района погиб водитель погрузчика

Машина опрокинулась в ущелье на глубину примерно 50 метров

Сегодня, 18 июля, на карьере ООО «Никольский камень» погиб водитель погрузчика.

Как сообщили "Углегорским новостям" в отделе ГО и ЧС администрации Углегорского городского округа, двигаясь по технологической дороге на территории карьера, водитель не справился с управлением.

В результате этого машина опрокинулась в ущелье на глубину примерно 50 метров.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По факту гибели работника предприятия проводятся доследственные мероприятия.