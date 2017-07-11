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На карьере Углегорского района погиб водитель погрузчика

На карьере Углегорского района погиб водитель погрузчика

Машина опрокинулась в ущелье на глубину примерно 50 метров

Сегодня, 18 июля, на карьере ООО «Никольский камень» погиб водитель погрузчика.

Как сообщили "Углегорским новостям" в отделе ГО и ЧС администрации Углегорского городского округа, двигаясь по технологической дороге на территории карьера, водитель не справился с управлением.

В результате этого машина опрокинулась в ущелье на глубину примерно 50 метров.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По факту гибели работника предприятия проводятся доследственные мероприятия.

сегодня, в 17:35 +2
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 17:38
Соболезнования родным и близким
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:50
Соболезнования
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+2
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 19:10
Дааа....

Соболезнования родным и близким
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