На карьере Углегорского района погиб водитель погрузчика
Машина опрокинулась в ущелье на глубину примерно 50 метров
Сегодня, 18 июля, на карьере ООО «Никольский камень» погиб водитель погрузчика.
Как сообщили "Углегорским новостям" в отделе ГО и ЧС администрации Углегорского городского округа, двигаясь по технологической дороге на территории карьера, водитель не справился с управлением.
В результате этого машина опрокинулась в ущелье на глубину примерно 50 метров.
На месте происшествия работали сотрудники полиции. По факту гибели работника предприятия проводятся доследственные мероприятия.
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