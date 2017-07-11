Первый этап областного турнира по стритболу прошел в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске прошел первый этап областного турнира по стритболу «Kings of the Court». Его участниками стали девять мужских команд. Впереди у стритболистов еще четыре тура. Победитель будет определен по сумме очков, набранных на каждом этапе.

За три-четыре месяца число турниров только в островной столице измеряется двузначной цифрой. В этом ряду «Kings of the Court» - один из самых престижных.

В этот раз на победу претендовали «Опыт», «Будущее», «Медведи», «Спарта», «LooneyTunes» (группа «А»), «Kholmsk BC 2017», «Импульс», «Зло», «Black Mamba» (подгруппа «Б»). В течение нескольких часов баскетболисты демонстрировали эффектные слэм-данки, блок-шоты и аллей-упы. Одни команды делали ставку на командную игру. Другие, напротив, «бомбардировали» корзину мячами при любой возможности и с любой дистанции.

- Не могу разорваться. И здесь интересно, и там, - сокрушенно вздохнул один из болельщиков, наблюдая за матчами на обеих задействованных площадках.

В этот момент уже шли полуфиналы, так что понять зрителей было несложно. В итоге большинство стало следить за игрой «Спарты». И, надо сказать, они не прогадали. За эту команду выступали воспитанники островного баскетбола, получившие неоценимый опыт игры в ПСК «Сахалин».

В финале «Спарта» (Вячеслав Грачев, Игорь Петров, Лев Сердюк, Руслан Горбунов) буквально разгромила «Зло». Счет 21:6 в пользу «спартанцев». А в матче за третье место «Опыт» нанес поражение «Black Mamba» (18:12).

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, наибольшее количество очков первого этапа завоевала «Спарта». На втором месте – «Зло», на третьем – «Опыт».

- Следующий тур пройдет 29 июля. Затем - 26 августа, 9 и 23 сентября, - анонсировал член СРОО «Сахалинская федерация баскетбола» Олег Лаушкин.

На следующих этапах к участию подключатся и женские команды.