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Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска занял третье место на шахматном турнире «Надежды России»
dergava-sport.ru

Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска занял третье место на шахматном турнире «Надежды России»

Соревнования проходили в Анапе

В Анапе прошла очередная смена Всероссийской гроссмейстерской школы «Шахматные надежды России». В числе ее слушателей были и юные островные шахматисты.

Каждый день для слушателей школы был расписан едва ли не по минутам. Утром они 2,5 часа занимались теорией, после обеда принимали участие в рейтинг-турнире, а вечером у них были еще и практические занятия.

В свободное время ребята ездили на экскурсии. Они побывали в дельфинарии и аквапарке, съездили на Азовское море и играли боулинг.

В ходе сессии шахматисты семи-восьми лет сыграли в турнире «Надежды России». Его участниками стали представители Владивостока, Москвы, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутска.

Первое место, выиграв все семь партий, занял Михаил Пестряков из Якутска. На втором месте – Даниэль Коломеец из Москвы. Тройку призеров замкнул Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска. Кроме того, сахалинец занял третье место и в двухкруговом блиц-турнире.

Михаил Бамбизо занимается шахматами всего один год. Но по сравнению с прошлым летом он добился большого прогресса. Это отметили тренеры Всероссийской гроссмейстерской школы Михаил Кислов (международный мастер из Воронежа) и Александр Кузьмичев (Москва).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:41 +3
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 14:59
А это не родственник известного в узких кругах сахалинского элитного печника из Нечаевки?
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Яночка
Написано сегодня, в 15:55
Миша ты супер, мамина гордость.
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NARBLE
Написано сегодня, в 16:17
Поздравляю Михаила Бамбизо !!!


Удачи, успехов и побед!!!
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