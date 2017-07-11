Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска занял третье место на шахматном турнире «Надежды России»

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В Анапе прошла очередная смена Всероссийской гроссмейстерской школы «Шахматные надежды России». В числе ее слушателей были и юные островные шахматисты.

Каждый день для слушателей школы был расписан едва ли не по минутам. Утром они 2,5 часа занимались теорией, после обеда принимали участие в рейтинг-турнире, а вечером у них были еще и практические занятия.

В свободное время ребята ездили на экскурсии. Они побывали в дельфинарии и аквапарке, съездили на Азовское море и играли боулинг.

В ходе сессии шахматисты семи-восьми лет сыграли в турнире «Надежды России». Его участниками стали представители Владивостока, Москвы, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутска.

Первое место, выиграв все семь партий, занял Михаил Пестряков из Якутска. На втором месте – Даниэль Коломеец из Москвы. Тройку призеров замкнул Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска. Кроме того, сахалинец занял третье место и в двухкруговом блиц-турнире.

Михаил Бамбизо занимается шахматами всего один год. Но по сравнению с прошлым летом он добился большого прогресса. Это отметили тренеры Всероссийской гроссмейстерской школы Михаил Кислов (международный мастер из Воронежа) и Александр Кузьмичев (Москва).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.