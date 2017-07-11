Несовершеннолетний сбежал из Красногорского детского дома
Если вам что-то известно о том, где он находится, сообщите
Полиция Томаринского района разыскивает 16-летнего Константина Евгеньевича Белоножко. 13 июля он сбежал из Красногорского детского дома
Приметы: рост 172 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, глаза голубые, нос прямой, губы средние.
Был одет: куртка-ветровка черного цвета, брюки спортивные черного цвета со вставками салатового цвета, футболка салатового цвета, кроссовки серого цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить по телефонам: 780-785; 780-786.
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