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Экологический субботник в Невельске провели участники форума «Новая земля–2017»

Экологический субботник в Невельске провели участники форума «Новая земля–2017»

Ребятам были интересны опыт проведения экологических акций и работа с волонтерами

Команда регионального фонда «Родные Острова» и участники молодежного форума провели экологический субботник на берегу моря в отделении парусного спорта.

«Родные Острова» выступают лекторами молодежного форума в 2017 году. Так как одной из тем этого года стала экология, было решено провести практическое занятие. Идея субботника и площадка была выбрана быстро. Это отделение парусного спорта.

- Почему мы решили вам показать этот спорт, потому что это такая изюминка Сахалинской области. Так как этот спорт был только в Холмском районе и вот теперь, наконец, в Невельске. Нам очень хочется, чтобы вы поделились с нами своим позитивом, энергией, – приветствовала форумчан Юлия Рыбаченко, директор МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа".

Команда фонда рассказала ребятам о благотворительной деятельности "Родных Островов", о реализованных проектах, а также ответили на все интересующие вопросы. Ребятам был интересен опыт проведения экологических акций и работа с волонтерами. Спортсмены провели экскурсию по отделению парусного спорта. Юные яхтсмены вышли в море и показали, чему они научились, а также рассказали о яхтах и об истории создания отделения парусного спорта.

- В данном форуме мы участвуем в качестве лекторов. 2017 – год экологии, поэтому практическое занятие будет на экологическую тематику, - отмечает Игорь Янчук, член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова», - ребята уберут немного мусора, который, к сожалению, оставляют люди, которые приходят полюбоваться парусным спортом. Здесь они наберутся опыта, как работать с волонтерами. Я думаю, в ближайшее время им самим придется проводить такие мероприятия, и этот опыт будет полезен.

Отделение возродилось благодаря инициативе общественников и совместной работе благотворителей и администрации, добавил Игорь Янчук.

Подобные мероприятия необходимы для формирования экологической культуры. У участников есть прекрасная возможность научиться командной работе.

Экологическая акция наглядно показывает, что любому из нас по силам принести реальную пользу городу, сделать его ещё более красивым, чистым и процветающим. Организатор молодежного форума «Новая земля - 2017» Валерия Шайхвалиева поделилась впечатлениями от субботника:

- Ребята очень рады, что им удалось интересно провести время, познакомиться с фондом, познакомиться с их работой. Ребята довольны. Своими силами мы собрали мусор. Также ребята хотели бы вернуться сюда вновь, только просят уже, чтобы акция была масштабнее, и они готовы в этом помогать.

Таким образом, проведение подобных мероприятий со стороны регионального фонда «Родные острова» рассчитано на то, чтобы пробудить у молодежи желание способствовать охране окружающей среды и бережно и внимательно относиться к природе своего города.

Напомним, форум «Новая земля-2017» начал свою работу в Невельске. В этом году форум «Новая земля - 2017» проходит в 4 раз. Он собрал 60 участников из восьми муниципальных образований Сахалинской области. Основными направлениями форума 2017 года стали добровольчество, 70 лет образования Сахалинской области и Год экологии в России.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:12 +1
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