Амбулатория в Троицком примет первых пациентов в августе

В августе врачебная амбулатория в селе Троицком примет первых пациентов. С тем, как идет подготовка к вводу в строй нового учреждения здравоохранения ознакомился Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки по населенным пунктам Анивского района, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

В просторном двухэтажном здании по улице Сиреневой разместятся детская и взрослая поликлиники. Что особенно важно, с запуском амбулатории решится давняя проблема, которую неоднократно поднимали жители села. Они жаловались, что «скорая» к ним из райцентра добирается минут 40. А это может иметь очень неприятные последствия. Но теперь в новом здании разместится отделение скорой медицинской помощи со своим гаражом и автотранспортом.

В штатном расписании амбулатории 12 врачей. Среди них – специалист ультразвуковой диагностики, хирург, терапевты, гинеколог, педиатры, стоматологи – детский и взрослый. По расписанию прием здесь будут вести прием приезжающие из райцентра офтальмолог и отоларинголог.

В помещении нового учреждения здравоохранения разместится также женский медицинский диагностический центр «Белая роза», и центр мужского здоровья с самым современным медицинским оборудованием. В них жители Троицкого, а также окрестных сел смогут бесплатно пройти полное обследование репродуктивной системы.

Следующая остановка – школа № 1 в Аниве. Здесь завершается реконструкция здания. С вводом объекта в строй численность учащихся в школе значительно возрастет. В перспективе обновленное учебное заведение примет 1266 человек. А сегодня школа представляет собой комплекс их четырех зданий. Практически все кабинеты оборудованы современными интерактивными средствами обучения. Осмотрев школу, губернатор поручил руководству муниципалитета тщательно проконтролировать устранение всех строительных недочетов, чтобы ничто не омрачило начало нового учебного года. При этом он поручил городским властям облагородить пешеходную зону по улице Ленина, которая непосредственно примыкает к территории школы.

Еще один важный объект системы образования, ввод которого ожидается в третьем квартале текущего года, - детский сад № 7 «Росинка». Он рассчитан на 240 малышей в возрасте полутора лет. Когда детский сад распахнет свои двери, проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях Анивского района будет практически полностью решена.

В новом детсаду создаются все условия для воспитания и обучения малышей. Группы оснащены разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом. Предусмотрены помещения для музыкальных, физкультурных занятий, физкультурно-оздоровительной работы, логопедический, медицинский кабинеты, сенсорная комната.

По соседству с детским садом – незавершенная стройка. В 2015 году здесь началось возведение крытого катка с искусственным льдом. Был обустроен фундамент, выполнена вертикальная планировка. Однако из-за проблем с подрядчиком объект был заморожен. Перед губернатором руководство муниципалитета подняло вопрос о продолжении строительства нужного району спортивного объекта при участии областных властей. Олег Кожемяко инициативу поддержал, но предложил муниципальным чиновникам доработать проект с целью удешевления, отказавшись от различных помещений, не связанных непосредственно со спортом.

Представители мэрии подняли вопрос и дороге, которая связывает Аниву с селом Таранай. Большая часть ее пролегает по берегу моря, где располагаются популярные среди жителей юга Сахалина песчаные пляжи. В теплые летние дни дорогой пользуются тысячи людей, отправляющихся на отдых. Но состояние дороги сегодня оставляет желать много лучшего. Возможности муниципального бюджета не позволяют самостоятельно привести ее в порядок. Поэтому губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства изучить возможность капитального ремонта дороги.

Завершилась поездка губернатора традиционной встречей с жителями района. Пришедших в анивский дом культуры людей волновали вопросы качества работы управляющих компаний, переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства. Одна из пенсионерок пожаловалась, что билет в местную муниципальную баню для нее стоит слишком дорого – 350 рублей. При этом посещение аналогичного заведения в областном центре обходится гораздо дешевле, всего в 200 рублей. Губернатор посоветовал мэру района Александру Ивашову изыскать средства на дотацию для пожилых людей.

Непростой вопрос подняла Юлия Матвеева. Она многодетная мать, всю жизнь живет на Сахалине. Трое ее малышей рождены на территории области. А вот младшие – двойняшки – в силу жизненных обстоятельств появились на свет на материке. И теперь она не может воспользоваться установленными в островном регионе мерами поддержки для многодетных семей.

- Внесите поправки в нормативные документы, - распорядился Олег Кожемяко, обратившись к руководству областного министерства социальной защиты. – Интересы людей, которые постоянно живут в нашем регионе, и их детей должны быть учтены.