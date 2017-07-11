Сахалинские волейболистки выбыли из борьбы за Кубок России

Для сестер Проскуриных, выступающих за команду ПСК «Сахалин», Кубок России по пляжному волейболу завершился на групповой стадии. В заключительном матче Анна и Любовь уступили соперницам из команды «Динамо» РТ (Москва) и заняли 4 место. В 1/8 финала пробились москвички и представительницы питерской команды КШВСМ.

По мнению тренера волейболисток Натальи Васильченко, несмотря на результат, девушки получили большой игровой опыт в пляжном волейболе, который положительно скажется на их дальнейшей карьере, сообщает пресс-служба спортивного клуба.