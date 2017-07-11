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Сахалинские волейболистки выбыли из борьбы за Кубок России

Сахалинские волейболистки выбыли из борьбы за Кубок России

Сестры Проскурины заняли четвертое место турнирной таблицы

Для сестер Проскуриных, выступающих за команду ПСК «Сахалин», Кубок России по пляжному волейболу завершился на групповой стадии. В заключительном матче Анна и Любовь уступили соперницам из команды «Динамо» РТ (Москва) и заняли 4 место. В 1/8 финала пробились москвички и представительницы питерской команды КШВСМ.

По мнению тренера волейболисток Натальи Васильченко, несмотря на результат, девушки получили большой игровой опыт в пляжном волейболе, который положительно скажется на их дальнейшей карьере, сообщает пресс-служба спортивного клуба. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:54 0
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 12:14
Ну чтож, "попытка не пытка" как говорится.
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Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 14:36
И такое бывает....

Правильно сказала тренер: "По мнению тренера волейболисток Натальи Васильченко, несмотря на результат, девушки получили большой игровой опыт в пляжном волейболе, который положительно скажется на их дальнейшей карьере"

Желаю успехов, удачи и побед!
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