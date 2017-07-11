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Ядовитый паук укусил сахалинца
Фото очевидцев

Ядовитый паук укусил сахалинца

Молодого человека мучает тошнота, боль в ноге - это место укуса - и голове

Поздно вечером 14 июля 24-летнего жителя Быкова укусил ядовитый паук.

- Это произошло дома на кухне. Не знаю откуда здесь взялся паук, возможно залез через окно. Он укусил меня в ногу в районе икроножной мышцы и большого пальца, - отмечает Евгений. - Раньше такого вида пауков на Сахалине не видел, поэтому решил проверить в интернете опасно ли насекомое. 

Оказалось, это сумчатый паук (Cheiracanthium punctorium). Его укусы не смертельны, но достаточно болезненны. Сначала на месте укуса появляются колющие и жгучие боли, затем покраснение, припухлость. Ухудшается общее самочувствие: наблюдается легкое повышение температуры, сильная головная боль, тошнота, а также рвота. Примерно через 4 дня симптомы исчезают, но место укуса еще долго может оставаться сине-красным и припухшим. При появлении общей интоксикации обязательна госпитализация.

Утром Евгений отправился в поликлинику к дежурному терапевту. Медики померили ему давление - 140\90, температура - 36.9. Врач посоветовал обратиться в «скорую», если состояние ухудшится. Кроме того, молодой человек отмечает, что его тошнит, а голова и место укуса ужасно болят.

12:10. Старший научный сотрудник областного краеведческого музея Виктория Дубинина отметила, что ядовитые пауки обитают только в тропических странах ближе к экватору. А этот сумчатый паук отравил молодого человека токсином, с помощью которого насекомое защищается, либо парализует добычу. Примерно через сутки яд выйдет из организма.

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Опасный паук укусил сахалинца , Фото: 1
Опасный паук укусил сахалинца , Фото: 2
Опасный паук укусил сахалинца
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:44 0
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Прочее
пауксумчатый паукукуспострадавший
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:52
Рыдаю от нашей медицины, интоксикация организма определяется по давлению и температуре. Гении!
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+12
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:05
во дела
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+1
Black Seraphim
Написано сегодня, в 12:38
Я если честно сам в шоке. Просто не пойму от куда он взялся дома. Ладно я, взрослый. А если ребёнка укусил бы ночью? Что тогда?!?
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+3
Oldgamer
Написано сегодня, в 12:53
Black Seraphim,
Кердык.
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 12:47
Меня в прошлую осень тоже в лесу какой-то гад членистоногий укусил. Жгло ощутимо, и в жар бросало, но где-то через сутки-полутора все прошло. Причём по виду другой паук.
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:21
А меня тут борщевик поймал. Неделю заживает ожег. Что то сахвлин становиться местом опасным для жизни. Ещё комаров с вирусом дэнга завести. И полный комплект тропиков будет
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 13:24
Откуда он тут взялся
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+2
atm
Написано сегодня, в 13:52
Nektos, наверное, грядет глобальное потепление и на Сахалине скоро тропики
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 14:03
atm, да уж.. природа матушка удивляет все больше и больше. Прямо и не знаешь чего ждать, одни ученые утверждают что начался малый ледниковый период, другие трубят о глобальном потоплении
кому верить непонятно. Да и вообще странно как то все это... непредсказуемо
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+1
Breaking87
Написано сегодня, в 13:25
наша медицина опасная, помню как меня положили в инфекционку, средство лечение одно, без разницы чем ты заболел...сделали флюрографию легких, через неделю снова повезли на флюрографию легких, сделали еще раз...но не тут то было, оказывается, надо было сделать снимок не легких, а носовой и ротовой части, и тут еще раз сделали
просто бинго 3 раза просветили за неделю, и два раза за сутки...теперь просто страшно то ходить к врачам лечиться
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:36
Страшненько блин, и так боюсь этих ползучих, а они ещё и кусаться вздумали
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+1
MiSHGUN
Написано сегодня, в 13:39
Скоро на Сахалине....
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0
Kosty_Y
Написано сегодня, в 13:40
Терапевт СУПЕР! Чуть что в скорую, которая только увезет! Вот терапевт и должен был отправить на госпитализации! У нас таких терапевтов, Только и слышно вы скорая вот и лечите, Мне терапевт так сказал!
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0
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 14:48
Дааа.... У нас теперь не жизнь, а "МАЛИНА".....


+ не могу поставить никому, лимит исчерпан...
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0
дизельный_дым
Написано сегодня, в 15:03
паук не собака.принять на грудь пол литра и ни куда ходить не надо.
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0
babaj
Написано сегодня, в 15:17
Всё зависит от особенностей организма. Некоторые могут впасть в кому от укуса осы. Какбы можно помереть от аллергии.
Итальянский танец тарантелла напоминает судорожные движения человека,которого укусил паук тарантул. Самый страшный паук в России-каракурт. Переселяется ветром с юга. Некоторые каракуртики долетают на своих паутинках до Москвы.
В принципе пауки сами на человека не нападают,только если раздразнить.
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0
Андрей Щербинин
Написано сегодня, в 15:33
Человек-паук. Начало.
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