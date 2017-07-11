Ядовитый паук укусил сахалинца

Фото очевидцев

Поздно вечером 14 июля 24-летнего жителя Быкова укусил ядовитый паук.

- Это произошло дома на кухне. Не знаю откуда здесь взялся паук, возможно залез через окно. Он укусил меня в ногу в районе икроножной мышцы и большого пальца, - отмечает Евгений. - Раньше такого вида пауков на Сахалине не видел, поэтому решил проверить в интернете опасно ли насекомое.

Оказалось, это сумчатый паук (Cheiracanthium punctorium). Его укусы не смертельны, но достаточно болезненны. Сначала на месте укуса появляются колющие и жгучие боли, затем покраснение, припухлость. Ухудшается общее самочувствие: наблюдается легкое повышение температуры, сильная головная боль, тошнота, а также рвота. Примерно через 4 дня симптомы исчезают, но место укуса еще долго может оставаться сине-красным и припухшим. При появлении общей интоксикации обязательна госпитализация.

Утром Евгений отправился в поликлинику к дежурному терапевту. Медики померили ему давление - 140\90, температура - 36.9. Врач посоветовал обратиться в «скорую», если состояние ухудшится. Кроме того, молодой человек отмечает, что его тошнит, а голова и место укуса ужасно болят.

12:10. Старший научный сотрудник областного краеведческого музея Виктория Дубинина отметила, что ядовитые пауки обитают только в тропических странах ближе к экватору. А этот сумчатый паук отравил молодого человека токсином, с помощью которого насекомое защищается, либо парализует добычу. Примерно через сутки яд выйдет из организма.