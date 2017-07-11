Сахалинские бегуны вошли в тройку лидеров чемпионата российского студенческого союза

В Ростове Ярославской области прошел чемпионат российского спортивного студенческого союза по легкой атлетике. Участниками состязаний на стадионе «Спартак» стали свыше 400 спортсменов. Сборная Сахалинской области впервые пробилась в ТОП-3 командного зачета этих престижных соревнований. Островитяне набрали третью сумму баллов.

Главным «забойщиком» команды стал Ильяс Нургалиев. Он выиграл забег на 800 метров (1.52,90 с), а на дистанции 1500 метров финишировал пятым (3.51,90 с). Еще одну награду завоевала Марина Чим. В ее активе бронза в толкании ядра (9,07 м).

Самая быстрая спортсменка островного региона мастер спорта Карина Глебова заняла восьмое место в беге на 100 метров (12,40 с) и седьмое на дистанции вдвое длиннее (25,58 с). Восьмой результат в активе Светланы Кузьминой (400 метров – 59,37 с), Никиты Мещерякова (100 метров – 11,23 с) и Александры Толстихиной (800 м – 2.14,69 с).

В эстафете 4 по 100 метров сахалинская команда (Александра Толстихина, Анастасия Сухобокова, Светлана Кузьмина и Карина Глебова) заняла пятое место с результатом 49,85 с, а в эстафете 4 по 400 метров (Александра Толстихина, Марина Чим, Карина Глебова, Светлана Кузьмина) – четвертое (4.06,13 с). сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.