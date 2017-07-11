Футболисты «Сахалина-М» встретятся с командой из Ноглик

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16 июля в Южно-Сахалинске состоится матч первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона (зона «Дальний Восток»). Местный «Сахалин-М» примет ФК «Ноглики». Игра на стадионе «Спартак» начнется в 18:30.

Напомним, что в этом году в турнире принимают участие четыре команды. Причем, половина из них – сахалинские. Компанию им составили «Луч-Энергия-М» (Владивосток) и «РСДЮФШ» (Нерюнгри).

Островные команды уже успели провести по два матча во Владивостоке. Футболисты из островной столицы их проиграли (2:4 и 0:2), а северяне сумели «разжиться» тремя очками (0:1 и 1:0).

Для ФК «Ноглики», к слову, это уже седьмое участие в первенстве страны. Пока в их активе только два третьих места (2014 и 2015 год). В этом сезоне у них есть все шансы превзойти свой лучший результат.

Главным тренером ФК «Ноглики» является хорошо известный сахалинским болельщикам Алексей Серебряков, 10 июля отметивший свой 41-й День рождения. Он выступал за ФК «Сахалин» в сезонах 2010, 2011/12, 2012/13, 2016/17 года, а с 2014 по 2016 год – за ФК «Ноглики», где был играющим тренером.

По сравнению с 2016 годом, состав ФК «Ноглики» обновился более, чем наполовину. Остались в команде Денис Хомяков, защитники Илья Самсонов, Владислав Чередниченко и Алексей Бондарь, полузащитники Кристиан Волохов, Денис Абрамов. Отметим, что Кристиан Волохов сыграет за «Ноглики» пятый сезон подряд.

После небольшого перерыва в команду вернулся Дмитрий Ивченко, который, кстати, успел застать победные сезоны «Нефтяника» в начале этого тысячелетия.

Новобранцы команды не имеют богатого опыта выступлений на профессиональном уровне. Можно сказать, что их лучшие годы еще впереди. Заявлены за северян и юные воспитанники ногликского футбола.

«Сахалин-М» и ФК «Ноглики» провели в первенстве России шесть матчей. Статистические показатели говорят о преимуществе команды с севера острова. На ее счету четыре победы и два поражения (разница забитых и пропущенных мячей 11 – 4 в пользу ФК «Ноглики»), сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.