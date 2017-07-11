Рабочие не успевают отремонтировать два сквера Южно-Сахалинска

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил несколько скверов областного центра, в которых сейчас идет реконструкция - это скверы им. И.Ф. Крузенштерна, им. Н.В. Рудановского и им. В. М. Головнина, сообщает пресс-служба администрации города.

С первых минут посещения стройплощадки в сквере им. Н.В. Рудановского мэр отмечает, что рабочий процесс здесь организован крайне плохо. На площадке отсутствуют рабочие и техника, не завершена разметка будущих пешеходных дорожек и газонов. А межу тем, с начала работ прошел целый месяц. Кроме того, под ногами проседает грунт — он явно обводнен, и приступать к укладке брусчатки категорически нельзя. Необходимо принимать меры. Аналогичная ситуация складывается и в сквере им. В. М. Головнина — объем выполненных работ не соответствует графику.

- Мы не примем никаких отговорок — за нарушение каждого пункта контракта последуют штрафы, - сказал мэр.

Директор подрядной организации и специалист по строительному контролю получили выговор. Мэр потребовал в недельный срок устранить все замечания и войти в график. Дополнительно к контролю привлекут специалистов управления капитального строительства, чтобы проверить качество применяемых материалов и технологический процесс выполнения работ.

В сквере им. И.Ф. Крузенштерна за реконструкцией пристально следят инициативные жители близлежащих домов. Еще до начала работ они высказали строителям все свои пожелания. Сегодня горожане рассказали Сергею Надсадину, что все их замечания и предложения учтены.

- Мы хотели, чтобы пешеходные дорожки сделали поуже и оставили больше газонов, скамейки поставили со спинками, оставили все те деревья, которые здесь изначально росли, - говорит южносахалинка Тамара Мартынова. - Еще мы попросили высадить кусты сирени. Нам сказали, что и эту просьбу выполнят - за это большое спасибо.

Согласно проекту в скверах им. И.Ф. Крузенштерна, им. Н.В. Рудановского и им. В. М. Головнина будет выполнен ремонт пешеходных дорожек, их вымостят брусчаткой, установят ограждение, скамейки, урны, освещение и систему видеонаблюдения. Работы в трех скверах ведет подрядчик «Региональная экспертно-строительная компания». Срок окончания — 20 августа.