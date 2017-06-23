Спортсмены помогут сахалинцам подготовиться к триатлону

Swim.by

13 августа в островном регионе пройдет «Сахалинский триатлон». Участником этого яркого события, которое состоится второй год подряд, может стать любой желающий старше 18 лет.

Для слабого пола организаторы подготовили две дистанции: супер-спринт и марафон. Спринт состоит из заплыва на 300 метров, велогонки на 8 километров и кросса на 2 километра.

Женский марафон идентичен мужскому спринту. Сюда включены заплыв на 750 метров, велогонка на 20 километров и кросс на 5 километров. Кроме того, для мужчин подготовлена олимпийская дистанция: заплыв на 1,5 километра + велогонка на 40 километров + кросс на 10 километров.

Самых выносливых триатлонистов ждет супермарафон. Он включает в себя заплыв на 1,5 километра, велогонку на 42 километра и кросс на 21 километр.

Учитывая, что новичкам придется нелегко, было принято решения создать «Клуб любителей триатлона». Спортсмены, которые уже имеют опыт в прохождении подобных дистанций, помогут всем желающим подготовиться к соревнованиям.

- Наша главная задача - привлечь как можно больше людей к этому мероприятию. Да, дистанция сложная, но зато интересная. Преодолеть ее можно. Правда, для этого нужна подготовка. Поэтому мы и предлагаем сахалинцам походить на тренировки, которые проведут наши островные легкоатлеты, пловцы и велосипедисты, - рассказали в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Специально для всех участников создана группа в WhatsApp, где постоянно будет рассылаться последняя информация, касающаяся мероприятия и тренировочного процесса. Номера телефонов, по которым можно добавиться в группу – 89242822233, 89621278070.

Уже сейчас известно расписание тренировок. Бег – среда в 19:10 (сбор у корабля в парке), суббота в 10:00 (стадион «Спартак»).

Первое собрание клуба состоится в понедельник, 17 июля. Начало в 17:00, в школе зимних видов спорта, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.