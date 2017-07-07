новости
новости
Регистрация
Школа футбольного арбитра открылась на Сахалине
ua-football.com

Школа футбольного арбитра открылась на Сахалине

Учеником может стать любой спортсмен до 22 лет

В Южно-Сахалинске начала работу «Школа юного арбитра». Занятия с будущими рефери и лайнсменами проходят на базе ОГАУ «ФК «Сахалин». Руководит этим проектом выпускник СахГУ, сотрудник ОГАУ «ФК «Сахалин» Иван Горшечников.

- У «Школы юного арбитра» две цели. Во-первых, мы хотим дать шанс остаться в футболе тем воспитанникам ОГАУ «ФК «Сахалин», которые закончили обучение, но не смогли пробиться на профессиональный уровень. А во-вторых, хочется обновить и омолодить судейский корпус островного региона, - рассказывает Иван Горшечников.

«Школа юного арбитра» только начала свою работу. Однако в ней уже есть 16 слушателей. Два-три раза в неделю для них проводятся семинары, на которых разбираются теоретические вопросы работы арбитра. Практику ребята проходят на областном этапе турнира «Кожаный мяч», первенстве области среди юношей. В дальнейшем, по словам Ивана Горшечникова, лучшие учащиеся «Школы» будут рекомендованы к обслуживанию игр чемпионата островного региона.

Пока в «Школе юного арбитра» занимаются только ребята из областного центра. Но руководство проекта приглашает также и футболистов из других городов. В «Школе» ждут юношей и девушек не старше 22 лет. Все вопросы, касающиеся обучения, вы можете задать по телефону 8-914-649-49-79 (Иван), сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:14 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
курсышколаарбитрсудьяфутбол
Популярное на ASTV
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Южносахалинцев снова приглашают раскрасить яркими красками стены бетонных построек
Южносахалинцев снова приглашают раскрасить яркими красками стены бетонных построек
Спортсмены помогут сахалинцам подготовиться к триатлону
Спортсмены помогут сахалинцам подготовиться к триатлону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru