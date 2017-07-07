Школа футбольного арбитра открылась на Сахалине

ua-football.com

В Южно-Сахалинске начала работу «Школа юного арбитра». Занятия с будущими рефери и лайнсменами проходят на базе ОГАУ «ФК «Сахалин». Руководит этим проектом выпускник СахГУ, сотрудник ОГАУ «ФК «Сахалин» Иван Горшечников.

- У «Школы юного арбитра» две цели. Во-первых, мы хотим дать шанс остаться в футболе тем воспитанникам ОГАУ «ФК «Сахалин», которые закончили обучение, но не смогли пробиться на профессиональный уровень. А во-вторых, хочется обновить и омолодить судейский корпус островного региона, - рассказывает Иван Горшечников.

«Школа юного арбитра» только начала свою работу. Однако в ней уже есть 16 слушателей. Два-три раза в неделю для них проводятся семинары, на которых разбираются теоретические вопросы работы арбитра. Практику ребята проходят на областном этапе турнира «Кожаный мяч», первенстве области среди юношей. В дальнейшем, по словам Ивана Горшечникова, лучшие учащиеся «Школы» будут рекомендованы к обслуживанию игр чемпионата островного региона.

Пока в «Школе юного арбитра» занимаются только ребята из областного центра. Но руководство проекта приглашает также и футболистов из других городов. В «Школе» ждут юношей и девушек не старше 22 лет. Все вопросы, касающиеся обучения, вы можете задать по телефону 8-914-649-49-79 (Иван), сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.