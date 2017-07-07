Южносахалинцев снова приглашают раскрасить яркими красками стены бетонных построек

В воскресенье, 16 июля, состоится очередной мастер-класс по стрит-арту. На этот раз все желающие смогут создать своё произведение искусства на бетонном ограждении по адресу Холмское шоссе, 30. Весь процесс от стадии разработки концепции будущей уличной галереи до финальных штрихов пройдет под руководством главного художника города, начальника отдела дизайна и оформления городского пространства управления архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Павла Шугурова.

На мастер-класс приглашаются все желающие. Сбор состоится в 12.00 возле ворот ООО "Ла Маре"(Холмское шоссе, 30), форма одежды рабочая. Весь материал для работы будет предоставлен организаторами. Всю подробную информацию можно узнать по телефону 8-914-759-84-41 (Анастасия).

Напомним, в рамках совместного проекта Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска и художника Павла Шугурова уже были преображены несколько неприглядных объектов нашего города. Так, в апреле в одном из дворов по улице Невельской обычная трансформаторная подстанция стала красочным аквариумом с обитателями сахалинских морей и озер. В том же дворе силами юных художников и их родителей обычные бетонные конструкции стали приятными взгляду арт-объектами.

В мае волонтеры ЦМИ и горожане вышли на улицы областного центра для создания арт-объекта у городской травматологической поликлиники №7. Итоги мастер-класса сейчас поднимают настроение посетителям медицинского учреждения, сообщает пресс-служба Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска.