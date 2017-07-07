Бодибилдеры поделятся с сахалинцами секретами правильного питания

Лучшие бодибилдеры Сахалинской области приглашают жителей островного региона на мастер-класс. Он пройдет 15 июля в Корсакове, по адресу: улица Федько,1/1(спортивно-оздоровительный комплекс «Флагман». Начало в 15:00 часов.

Своим опытом поделятся абсолютный чемпион Дальнего Востока и Сахалинской области, участник «Олимпии-2016», призер чемпионата России в категории свыше 100 кг Дени Маслов, абсолютный чемпион Сахалинской области 2015 года, серебряный призер чемпионата России в категории до 70 кг, победитель чемпионата Дальнего Востока 2016 года Антон Кузьмин и абсолютный чемпион Сахалинской области по «пляжному бодибилдингу», призер Чемпионата Дальнего Востока 2016 года и Кубка Дальнего Востока 2017 года Александр Степаненко.

В программе мастер-класса заявлено несколько тем: здоровое питание, тренировочный процесс, спортивные добавки, фотосессия. Приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.