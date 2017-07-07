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Бодибилдеры поделятся с сахалинцами секретами правильного питания

Бодибилдеры поделятся с сахалинцами секретами правильного питания

Мастер-класс пройдет в Корсакове

Лучшие бодибилдеры Сахалинской области приглашают жителей островного региона на мастер-класс. Он пройдет 15 июля в Корсакове, по адресу: улица Федько,1/1(спортивно-оздоровительный комплекс «Флагман». Начало в 15:00 часов.

Своим опытом поделятся абсолютный чемпион Дальнего Востока и Сахалинской области, участник «Олимпии-2016», призер чемпионата России в категории свыше 100 кг Дени Маслов, абсолютный чемпион Сахалинской области 2015 года, серебряный призер чемпионата России в категории до 70 кг, победитель чемпионата Дальнего Востока 2016 года Антон Кузьмин и абсолютный чемпион Сахалинской области по «пляжному бодибилдингу», призер Чемпионата Дальнего Востока 2016 года и Кубка Дальнего Востока 2017 года Александр Степаненко.

В программе мастер-класса заявлено несколько тем: здоровое питание, тренировочный процесс, спортивные добавки, фотосессия. Приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:16 0
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:23
Чур меня.
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+2
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:36
Balbes,
Есть сало и свининой заедать.
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+2
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:35
Правильное питание: дощирак и черный хлеб.
И работать,работать,работать...
Страна нуждается в новых лагэрях!.
Щто думаищ,Лаврэнтий?...
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+1
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samaya_555 Online
Написано сегодня, в 10:36
Товарищ Сергей, Лавр в шоке
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+2
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:38
samaya_555,
Лаврэнтий знает своё дело.
Нэт чэловека-нэт проблэм.)))
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+1
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samaya_555 Online
Написано сегодня, в 10:37
2 недели не поела-умерла, но похудела:)
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+2
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:38
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:43
samaya_555,
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+1
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 11:12
Как говорила Ф.Раневская:"Девушка без живота-это как квартира без мебели". Так что я побежала кушать растижопу:)
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+2
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:23
samaya_555,
девушка должна быть немного в теле
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+1
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samaya_555 Online
Написано сегодня, в 14:19
Товарищ Сергей, я чуть-чуть:) можно?))
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0
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samaya_555 Online
Написано сегодня, в 14:23
Товарищ Сергей, хотя, чего это я спрашиваю? Меня в аэропорту кое-кто не встретил....пойду жиром покрываться от обид....:)))))
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0
Еще 5 комментариев
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:13
Откуда они знают секреты правильного питания? Они что врачи диетологи?
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+1
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Balbes Online
Написано сегодня, в 11:53
Netu_nika, Не, спортсмены порошкоеды-таблеткоглотатели
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+1
Breaking87
Написано сегодня, в 15:52
Netu_nika, скажу по секрету, на ушко, что это уже давно ни для кого не секрет
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:55
Breaking87, да ладно)
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0
Devil1985
Написано сегодня, в 11:37
Секреты правильного питания-это есть небольшими порциями через каждые 3-4 часа,тогда не будет проблем,ни с кишечником,ни с желудком,ни с лишним весом.
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+2
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The only way Online
Написано сегодня, в 12:01
Devil1985, Ну смотря еще что есть. )) У нас народ больше углеводы и жиры предпочитает.)
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+1
Devil1985
Написано сегодня, в 12:43
The only way, ну да,и объедаются бывает некоторые,будто в последний раз едят,от этого и излишки веса и растёт живот
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+2
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The only way Online
Написано сегодня, в 12:50
Devil1985, Devil1985 Как сказал один мой очень хороший знакомый-лучше уж позволить себе ходить без косметики, но обрастать жиром это не прилично.
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Еще 1 комментарий
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