В следующем году в Южно-Сахалинске отремонтируют 95 дворов

Нововятск.РФ

16 дворов и три сквера отремонтируют в Южно-Сахалинске за счет федерального бюджета в рамках проекта «Комфортная городская среда». Также участниками проекта станут Корсаков и Невельск. Решающее слово будет оставлено за местными жителями, которые и решат на что потратить деньги и какие изменения сделать во дворах.

Активисты ОНФ встретились с населением и рассказали о проекте и предложили принять в нем активное участие: подать заявку на капитальный ремонт своего двора с перечнем того, что бы жители хотели там видеть, или попросить выполнить в уже отремонтированном дворе дополнительные работы. Минимальный перечень включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн. Дополнительно - детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, озеленение территории, площадки для выгула собак.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что в областном центре с 2014 года действует своя программа по капитальному ремонту дворовых территорий. В ее рамках муниципалитет ежегодно ремонтирует несколько десятков дворов. В этом году, например, предстоит отремонтировать 93. При этом в проекты закладывается максимальный объем работ по благоустройству с расчетом территории двора и с учетом градостроительных и санитарных норм: количество квадратных метров зеленых зон, расположение парковочных мест, размеры и расположение детских и спортивных площадок. Большинство проектов представители администрации и депутаты обсудили с жителями. Все замечания и пожелания фиксировались протокольно и передавались в МКП «Горархитектура» и управление капитального строительства.

Депутат областной Думы Андрей Хапочкин и депутат Городской Думы Александр Гринберг рассказали, что, как ни странно, активность жителей при обсуждении проектов чаще всего низкая, хотя они касаются судьбы дворов, в которых им жить. Однако она резко возрастает, когда во дворе начинаются работы: люди высказывают свои мнения о проекте, часто требуют его откорректировать. Управление капитального строительства и подрядчики всегда идут навстречу и вносят изменения, если они возможны, но иногда этого сделать не получается. Очень часто жители не могут договориться и между собой: одним нужно больше места для парковки, другим - зеленых зон для прогулок. Есть, конечно, и положительные примеры, когда жители еще на стадии проектировки одобрили проект, и теперь радуются благоустроенному, комфортному двору.

В ходе встречи было принято несколько решений по дальнейшей совместной работе. Так, в 2018 году запланирован ремонт дворов по 95 адресам. Обсуждать эскизы с жителями начнут в ближайшее время, чтобы учесть в итоговом проекте все пожелания. Кроме того, в ходе встреч с населением подробно будут рассказывать о территориальном общественном самоуправлении (ТОС). Эта форма организации жильцов позволяет получить на небольшие работы по благоустройству своего двора до 500 тысяч рублей.

Сформирован список дворов, запланированный для капитального ремонта на 2018 год, он размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Горожане могут присылать заявки на капитальный или текущий ремонт своего двора в департамент городского хозяйства по электронной почте dgh@yuzhno-sakh.ru с пометкой «Мой двор», они будут учтены при формировании планов капитального ремонта на последующие годы. Сюда же можно направлять обращения в случае, если вы хотите установить, например, дополнительно скамейки, спортивную или детскую площадку, заасфальтировать участок разбитой дороги и т. д.