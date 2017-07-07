Полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего сахалинца

УМВД России по Сахалинской области

Мужчина уехал на заработки, с тех пор о нем ничего неизвестно

Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего Румянцева Александра Николаевича 1966 года рождения. В конце июня он уехал на заработки в Ногликский район и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 - 175 см, плотного телосложения, волосы седые.

Особые приметы: сломан нос, на правой руке татуировка.

Был одет: ветровка серо-бордового цвета, синие джинсы, чёрные кроссовки. При нём была барсетка с документами.

Всем, кто видел пропавшего или обладает информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: (4242) 780-870, 744-410, 789-405 и 789-406.