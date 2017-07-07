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Полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего сахалинца
УМВД России по Сахалинской области

Полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего сахалинца

Мужчина уехал на заработки, с тех пор о нем ничего неизвестно

Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего Румянцева Александра Николаевича 1966 года рождения. В конце июня он уехал на заработки в Ногликский район и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 - 175 см, плотного телосложения, волосы седые.

Особые приметы: сломан нос, на правой руке татуировка.

Был одет: ветровка серо-бордового цвета, синие джинсы, чёрные кроссовки. При нём была барсетка с документами.

Всем, кто видел пропавшего или обладает информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: (4242) 780-870, 744-410, 789-405 и 789-406.

Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 09:54 +1
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Люди
полиция
Место
Ногликский район
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:56
Странный, уехал на заработки и больше не сообщал где он и что? Может браконьерит на севере на станах, а там со связью не очень?
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+4
АлинКо
Написано сегодня, в 10:01
Balbes, или в рабство попал......такое тоже бывает
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:06
АлинКо, Ну не настолько, местного вряд ли стали так кошмарить. Обычно материковские так влетают и то за косяки свои. Даст бог найдется целым и невредимым.
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0
АлинКо
Написано сегодня, в 10:18
Balbes, у меня знакомого с Охи на Курилах три месяца продержали на воде и хлебе, еле выбрался.
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+1
Еще 5 комментариев
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 10:01
Давайте на этот раз найдем живого....
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:26
ммм...кто-то объявил в розыск Роберта де Ниро?
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+1
Olga_23
Написано сегодня, в 11:39
marrozz, точно, похож. Даже родинка есть)
Найдись живым, пожалуйста!????
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+1
Хронос
Написано сегодня, в 14:03
Olga_23, У де Ниро родинка на другой щеке.
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0
Olga_23
Написано сегодня, в 14:08
Хронос, ну и что?
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0
Devil1985
Написано сегодня, в 13:24
А откуда именно он уехал
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0
Младен Ириолов
Написано сегодня, в 13:43
Devil1985, Из Новоалександровска.
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