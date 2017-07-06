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В Холмске заменят старую ТЭЦ на новую
Фото: архив АСТВ

В Холмске заменят старую ТЭЦ на новую

Министерство ЖКХ начинает готовить расчеты и документы

В Холмске построят новую ТЭЦ. Решение об этом приняли региональные власти после поездки губернатора в город. Действующему предприятию более 50 лет, она давно не удовлетворяет потребностей города.

По сообщению пресс-секретаря главы Сахалинской области, руководитель ТЭЦ Алексей Летечин объяснил Олегу Кожемяко: несколько лет котельная работает с дефицитом мощности, что приводит к систематическому перерасходу угля. Выход из строя даже одного из котлов влечет за собой ограничения теплоснабжения сразу трети населения портового города.

– Зимой мы держимся на честном слове, нередко находимся на грани закрытия школьно-дошкольных учреждений, больниц и других социально значимых объектов. Единственной выход – строительство новой ТЭЦ в Холмске, – добавил Летечин.

Олег Кожемяко порекомендовал министерству жилищно-коммунального хозяйства как можно скорее произвести все необходимые расчеты и подготовить проектно-сметную документацию.

– Мы безусловно финансово поддержим реализацию данного проекта. Строительство в городе новой теплоэлектроцентрали позволит решить сразу несколько проблем, таких как создание новых рабочих мест, бесперебойное теплоснабжение города. Кроме того, это даст дополнительные отчисления в бюджет и обеспечит благоприятные условия для развития всех отраслей экономики в районе, – подчеркнул глава региона.

Во время рабочей поездки в Холмский район губернатор посетил несколько социально значимых объектов, пообщался с представителями малого и среднего бизнеса, побывал на основных предприятиях пищевой промышленности – Холмском молокозаводе и рыбоконсервном заводе.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:43 +1
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 15:51
Опасное это дело!
В Южном один товарищ уж провёл реконструкцию,до сих пор суд идёт.
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