Южносахалинцев приглашают на массовую разминку и мастер-классы

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В рамках всероссийского конкурса городов России, который в этом году проходит под девизом «Семья и город – растем вместе», 14 июля в 11:00 на стадионе СОШ №3 (Пограничная, 48) Южно-Сахалинска состоится акция «А у нас во дворе», сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Начнется мероприятие с массовой разминки, которая пройдет под руководством тренера-общественника проекта «Социальный фитнес», после чего ребята примут участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты», где мальчишкам и девчонкам предстоит пройти несложные испытания на скорость, силу и ловкость. По завершению спортивной части, будут организованы мастер-классы по твистингу и бумагопластике, на котором ребята совместно с преподавателями научаться создавать из воздушных шаров и бумаги красивые фигуры цветов и животных.

Всероссийский конкурс городов России проводится уже в восьмой раз. Его цель – укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование среды, дружественной детям.

В декабре прошлого года по итогам Всероссийского конкурса городов России «Город детей – город семей» Невельск и Южно-Сахалинск, на церемонии награждения в Совете Федерации РФ были отмечены специальными дипломами.