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Полсотни молодых ребят со всего Сахалина отправили на «Новую землю»

Полсотни молодых ребят со всего Сахалина отправили на «Новую землю»

Образовательный форум продлится до 15 июля

В селе Ясноморском Невельского района открылся IV молодежный образовательный форум «Новая земля-2017». В этом году в съезде принимает участие 60 молодых ребят со всей области. Основными направлениями форума 2017 года стали добровольчество, 70 лет образования Сахалинской области и Год экологии в России. 

«Очень приятно, что с каждым годом количество участников нашего мероприятия растет. И именно с таких форумов начинается поиск путей решения проблем каждого муниципального образования. Уверен, что, несмотря на капризы сахалинской погоды, вам будет здесь комфортно и интересно», - сказал первый вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов.

«Проведение подобных мероприятий позволяет ребятам из разных районов Сахалинской области лучше узнать друг друга, поделиться опытом и вместе работать над проведением мероприятий в сфере молодежной политики, выступать ее активными участниками», - заметил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

Организаторы подготовили обширную программу для участников. Мастер-классы, работа в команде, семинары, лекции и деловые игры. Также для ребят подготовили и развлекательную программу – песни у костра и фестиваль красок холли. Завершится форум 15 июля, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:04 0
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 12:22
Ребят принудительно ОТПРАВИЛИ??? или они добровольно отправились?
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