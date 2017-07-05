Более 200 сахалинок пройдут бесплатное ЭКО в этом году

В 2017 году, по программе ОМС, уже получили направления в ведущие клиники страны 100 женщин. 69 из них уже прошли процедуру, у 32 наступила беременность. Ещё около 130 ожидают вызова и проходят дополнительное обследование, сообщает пресс-служба сахалинского минздрава.

- Если беременность не наступала в течение двух лет, можно прийти на приём к любому акушеру-гинекологу. Обследование показывает состояние здоровья женщины. Всё это бесплатно. Мужчины тоже проходят обследование, необходимо побывать у уролога в поликлинике. Затем документы поступают на врачебную комиссию. Мы принимаем решение о целесообразности процедуры ЭКО, – рассказала о порядке действий заведующая Южно-Сахалинской женской консультацией Наталия Разина.

Аналогично выстроен этот процесс во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, первичное обследование проводится по месту жительства. Если есть необходимые для ЭКО показания, документы передаются в региональный перинатальный центр.

- Направляем в клиники Дальнего Востока и центральной России. Пациенты могут сделать выбор самостоятельно. Мы даём определённые рекомендации по медицинским центрам, с которыми успешно сотрудничаем, где есть высокий результат эффективности. В этом году наши пациенты делали процедуру ЭКО в 16 клиниках России, – отметила заведующая отделением планирования семьи областной клинической больницы Елена Тагаева.

Бесплатно пройти экстракорпоральное оплодотворение жительницы Сахалинской области могут два раза в год. Оплачивается и проезд до клиники. В 2016 – ом из 157 женщин, получивших направления, 13 сделали ЭКО дважды. Из всех прошедших процедуру беременность наступила у 62 (39%). В 2015 году из 112 пациенток забеременели 36.

- Ограничений как таковых нет, но есть биологическое состояние организма женщины. Поэтому не надо откладывать это решение. Чем моложе женщина, тем выше вероятность положительного результата ЭКО. В среднем, до 35 лет эффективность составляет 40%, у тех, кому 40 и больше, – 10%.

Более подробные консультации по вопросам, связанным с получением направлений на экстракорпоральное оплодотворение, можно получить в женских консультациях по месту жительства и отделении планирования семьи перинатального центра областной клинической больницы.