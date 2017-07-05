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Около сотни дворов отремонтируют в Южно-Сахалинске до конца года

Около сотни дворов отремонтируют в Южно-Сахалинске до конца года

До начала работ чиновники обсудят будущие проекты с местными жителями

До конца года в Южно-Сахалинске отремонтируют 93 двора. Контракты подписаны практически по всем запланированным объектам. Мэр областного центра Сергей Надсадин проверил организацию рабочего процесса на нескольких площадках.

При осмотре одного из дворов на улице Ленина жильцы пожаловались градоначальнику на частые аварии на тепловых сетях, расположенных в подвале пятиэтажки. Сергей Надсадин распорядился поставить дом в план капитального ремонта, а также проверить состояние отводок к дому от внутриквартального теплопровода и при необходимости заменить их. Недопустимо для ремонта примыкающих к дому сетей вскрывать новый асфальт.

Сергей Надсадин ориентировал подрядчиков на максимальное сохранение существующих в зоне ремонтных работ деревьев и кустарников. Также мэр акцентировал внимание собравшихся на том, что дворы ремонтируются с обязательной заменой инженерных сетей и возникают ситуации, когда на одном объекте работают сразу несколько подрядчиков или даже заказчиков. Тогда как за проведение ремонта двора должен отвечать один человек, чтобы было с кого спросить в случае возникновения проблем.

Подобная ситуация сложилась во дворе дома № 216 на ул. Ленина, где работы начнутся на днях. Заказчиком по замене сетей выступает МКП «Городской водоканал», а по ремонту двора - УКС. Работы же будут выполнять их подрядчики. 

В другом дворе жильцы попросили перенести детскую площадку, в еще одном - вовсе от нее отказались. Заказчик внес корректировки в планы работ.

- Важно помнить, что кроме разработки проекта с учетом норм и правил важное значение имеет мнение самих жителей. Если на начальном этапе не обсудить с ними, как должен выглядеть двор после капремонта, позже могут возникнуть конфликты. Это мешает трудовому процессу, сказывается на сроках. Поэтому обсуждение с жителями эскиза двора перед проектированием должно быть обязательно, - обратился мэр к руководству УКС.

Стоит отметить, что согласно планам в 2018 году на территории городского округа будет отремонтировано не меньшее количество дворов. Поэтому встречи с населением необходимо организовывать уже сейчас, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:03 0
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Комментарии
sahalin
Написано сегодня, в 11:14 Отредактированно сегодня, в 11:15
Ремонт сделали 2 года назад, но радость длилась не долго. Через год раскопали трубы под тратуаром, естественно ничего не восстановили. Ещё через год раскопали снова, но теперь раскопки затронули и дорогу для машин. Вобщем ремонт это хорошо, но эти ремонты в русском стиле.
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ZLOI275
Написано сегодня, в 13:16
Да и страные у них ремонты. Неподалеку двор вполне хороший, но отремонтировали еще раз. Года два назад там катали асфальт. Ну появилось пару трещин. Зато двор не подалеку ТАНКОДРОМ. И ничего пару латок до первого дождя и все
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