Ветераны сахалинского спорта определили лучшего легкоатлета

На стадионе «Спартак» прошло традиционное открытое первенство Сахалинской области по легкой атлетике среди ветеранов. На старт вышло более 60 ветеранов сахалинского спорта, в том числе любители и профессионалы. Соревнования проходили по 8 дисциплинам, сообщает пресс-служба администрации островного региона.

Эмилия Минаева спортсмен-любитель. Еще в далеком 1985 году в Южно-Сахалинске было организована группа здоровья «Ритм», с тех пор женщина активная участница любых соревнований.

- Зимой на лыжах ходим, на длинные дистанции, по сопкам и марафон. Летом бегаем, совсем недавно купила себе велосипед – теперь до дачи 17 км с города еду, - отмечает 75-летняя спортсменка.

Эмилия Минаева стала первой на дистанции 60 метров в возрастной категории 65 лет и старше, ее результат 13 сек. Среди женщин 60-64 года первенствовала Галина Карпова, она преодолела дистанцию за 11.50 сек. В возрасте 55-59 лет первой и единственной стала Людмила Наливкина (12.50 сек).

В беге на 400 метров не было равных Юлии Ивченко – ее результат 1.18,8 сек.

На дистанции 1000 метров места распределились также как и на 60-метровке: в самой старшей возрастной категории вновь не было равных Эмилии Минаевой (5.26,6). Среди женщин 60-64 года победу одержала Галина Карпова (5.15,0 сек), в возрасте 55-59 лет золото у единственной участницы Людмилы Наливкиной (5.21,4 сек). В категории 40-44 года первенствовала Лариса Жук, ее результат 3.18,5 сек.

В спортивной ходьбе на 3 км среди женщин первой была 68-летняя Татьяна Горшенина, среди мужчин – Виктор Красиков.

У мужчин 65 лет и старше на самой короткой дистанции 60 метров победу одержал Ким Зн Гу из Горнозаводска (9.40 сек).

На 100-метровке лучшими стали: Юрий Ри в категории 60-64 года (16.10 сек), Сергей Коновалов (15.80 сек) в категории 55-59 лет, Андрей Федорцов (13.7 сек) среди мужчин 40-44 года и Иван Чиванов (12,5 сек) в самой молодой категории 30-35 лет.

В беге на 800 метров в самой возрастной категории золото завоевал Валерий Солодухин (3.08,5 сек). В возрасте 60-64 года первым стал Сергей Дерюгин (2.47,2), в категории 45-49 лет не оставил шансов соперникам Олег Колмогоров (2.25,4 сек), среди мужчин 40-44 лет победу одержал Сергей Тюрин (2.49.0 сек).

На дистанции 3 км собралось самое большое количество участников – 20 человек.

Быстрее всех преодолел эту дистанцию Андрей Сауренко (11.21,7 сек). Сергей Ивочкин стал первым среди ровесников 40-44 года (11.44,5 сек), Олег Колмогоров также завоевал золото в возрасте 45-49 лет (11.24,9 сек). В следующей категории 55-59 лет не было равных Андрею Юдаеву (11.34,0 сек), а Александр Лагунов стал чемпионом среди спортсменов 60-64 года (12.13,3 сек). В самой старшей категории победа досталось Николаю Дудину из Поронайска (13.29,8 сек).