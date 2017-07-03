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Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске

Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске

Участие в турнире приняли 40 спортсменов

Впервые в областном центре состоялись юношеские игры боевых видов искусств «Сахалинское лето». Почетным гостем соревнований стал обладатель 10 дана тансудо, президент международной федерации тансудо Нам Ин-До, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области. 

Корейский культурный центр принял первые юношеские игры боевых искусств, которые прошли в областном центре. На одном ковре собрались представители сразу нескольких боевых видов спорта: кикбоксинг, ММА, тхэквондо МФТ, всестилевое каратэ. Всего 40 человек.

- Я рад побывать в России, причем впервые. Нам интересно как боевые виды искусств развиваются на Сахалине. Могу сказать, что уровень бойцов очень высокий. Мы бы хотели, чтобы у вас тоже появился такой вид единоборств, как тансудо, - отметил президент международной федерации тан су до Нам Ин-До.

Одним из самых интересных поединков стал бой по ММА. Оба бойца только начинают свой путь в этом виде единоборств, но, как оказалось, это им не помешала продемонстрировать захватывающий поединок. Он продлился вместо двух раундов – три.

Участники и победители получили памятные призы, медали и грамоты. Планируется, что юношеские игры боевых видов искусств будут проводить каждый год. В них будут принимать участие и приезжие спортсмены.

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Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 12
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 13
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 14
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 15
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 16
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 17
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 18
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 19
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 20
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 21
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 22
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 23
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 24
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 25
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 26
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 27
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 28
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 29
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 30
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 31
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 32
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 33
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 34
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 35
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 36
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 37
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 38
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 39
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 40
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 41
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 42
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 43
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 44
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 45
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 46
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 47
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 48
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 49
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 50
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 51
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 52
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 53
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 54
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 55
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 56
Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске, Фото: 57
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Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:50 0
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