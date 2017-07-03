Юношеские игры боевых видов искусств прошли в Южно-Сахалинске

Впервые в областном центре состоялись юношеские игры боевых видов искусств «Сахалинское лето». Почетным гостем соревнований стал обладатель 10 дана тансудо, президент международной федерации тансудо Нам Ин-До, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области.

Корейский культурный центр принял первые юношеские игры боевых искусств, которые прошли в областном центре. На одном ковре собрались представители сразу нескольких боевых видов спорта: кикбоксинг, ММА, тхэквондо МФТ, всестилевое каратэ. Всего 40 человек.

- Я рад побывать в России, причем впервые. Нам интересно как боевые виды искусств развиваются на Сахалине. Могу сказать, что уровень бойцов очень высокий. Мы бы хотели, чтобы у вас тоже появился такой вид единоборств, как тансудо, - отметил президент международной федерации тан су до Нам Ин-До.

Одним из самых интересных поединков стал бой по ММА. Оба бойца только начинают свой путь в этом виде единоборств, но, как оказалось, это им не помешала продемонстрировать захватывающий поединок. Он продлился вместо двух раундов – три.

Участники и победители получили памятные призы, медали и грамоты. Планируется, что юношеские игры боевых видов искусств будут проводить каждый год. В них будут принимать участие и приезжие спортсмены.