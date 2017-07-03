Партийцы комментируют итоги конференции «Единой России»

Чаяния населения превращаются в задачи и решения для их преодоления. Энергия партийного форума – отличный аргумент в диалоге с избирателем. Так считают члены предвыборного списка партии «Единая Россия» по выборам в Сахалинскую областную Думу. Первые комментарии прозвучали по итогам партийной конференции, прошедшей в Южно-Сахалинске.

- Больше всего мне понравилось, что и люди, пришедшие 28 мая сделать свой выбор, и, что важно, сама «Единая Россия», хорошо приняли новые лица в партийных списках. Свежие идеи, обновление повестки дня - это именно то, чего я больше всего ждал. Энергия партийного форума, заряженность людей на инновационные решения, эффективность инициатив – отличный аргумент в нашу пользу в диалоге с избирателем. Ведь закрепление этих новаторских предложений в партийной программе - гарантия того, что они будут работать. И работать на благо людей, – считает Максим Трофимов, кандидат в депутаты Сахалинской областной Думы по округу № 4.

- Любая партия имеет право на существование, если она слышит граждан. Процедура предварительного голосования и недавний форум и есть инструменты обратной связи с людьми. Здесь чаянья населения превращаются в задачи и решения для их преодоления. Я участвовал в дискуссионной площадке по социальным темам. Мне понравились грамотные модераторы и эксперты, а также люди в зале, задававшие вопросы и высказывавшие свои предложения. Все они наряду с наказами избирателей будут учтены в программе партии на выборах 10 сентября 2017 года в Сахалинскую областную Думу и станут руководством к действию для народных избранников. Основной задачей Охинского района, который я представляю, является реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, – говорит кандидат по округу № 13 Владимир Розумейко.

В Южно-Сахалинске прошла 22-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия, в рамках которой была принята пятилетняя программа действий партии. Среди них меры по созданию новых производств, по введению дополнительных мер социальной поддержки жителей Сахалинской области. Кроме того, в планах вплотную заняться улучшением работы компаний, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. Каждое десятое предложение сахалинцев, поступающее в партию, воплощается в конкретные поправки в законодательство и региональные программы. Многие молодые специалисты теперь имеют подъёмные средства на начало своей карьеры. Для студентов введена возможность экономить 50 % затрат на проезд к местам своего обучения. Многодетные семьи, в которых 4, 5 и более детей, получают возможность обзавестись не только новым жильем, но и транспортом.