Тхэквондисты с Сахалина выступят на первенствах мира и Европы

В Белгороде состоялось первенство России по тхэквондо WTF среди кадетов. Его участниками стали почти 700 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет из 58 регионов страны. Среди них были и члены сборной команды Сахалинской области. Они блестяще проявили себя, завоевав пять медалей, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Все наши медалисты включены в состав сборной команды России. В командном зачете мы заняли седьмое место. Раньше так высоко в командном первенстве сахалинцы не забирались, - поделился приятной новостью старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

Первой на ковер вышла Эмилия Ли из Корсакова. В весовой категории до 29 кг ее соперницами были 26 спортсменок. В первом раунде она оказалась сильнее Дарины Гуськовой из Татарстана. Затем в упорнейшем поединке сломила сопротивление Яны Коготковой из Рязани (13:12). Четвертьфинал сложился довольно легко для сахалинской спортсменки. Она добилась убедительного преимущества над Марией Карюкиной из Иваново (21:1). В полуфинале Эмилия Одолела Валерию Данилову из Саратова (3:1). В финале Елене Гушле из Краснодарского края удалось прервать победную серию островитянки, и Эмилия Ли стала серебряным призером.

Успешное выступление Эмили словно придало дополнительных сил нашим спортсменам, и в последующие дни они не раз срывали аплодисменты зрителей.

Егор Федоров (Южно-Сахалинск) в весе до 41 кг (48 участников) одержал четыре победы подряд. Поражение в полуфинале лишило его надежд на титул победителя. Тем не менее есть повод для гордости. Егор – бронзовый призер первенства страны.

В этой же категории Александр Цой (Южно-Сахалинск) пять раз принимал поздравления с победой в поединках. В финале он проиграл Шамилю Магомедову из Дагестана и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

В весе до 37 кг (51 участник) третье место занял Чан Хен Чер (Южно-Сахалинск). Он одержал несколько убедительных побед, но в полуфинале уступил будущему победителю первенства Даниилу Яхненко из Кабардино-Балкарии.

Наиболее успешно из островитян проявил себя Георгий Боровиков (Южно-Сахалинск), выступавший в категории свыше 65 кг. В первом поединке он сломил сопротивление Данилы Волкова из Ханты-Мансийского автономного округа (19:4). Затем не испытывал особых проблем в поединке с Дмитрием Монастырским из Ставрополья (26:2). В полуфинале Георгий добился победы над Давидом Ибрагимовым из Осетии (17:15), а в финале не пропустил ни одного удара от Вячеслава Горобцова из Санкт-Петербурга (2:0).

- На тренерском совете сборной команды России было принято решение, что обладатели золотых медалей выступят на первенстве мира в Шармль-Шейх (Египет). К этому турниру, который состоится в августе, будет готовиться Георгий Боровиков. А серебряные призеры получат путевки на первенство Европы в Венгрии. В число тех, кто выступит на этих состязаниях, выключены Александр Цой, Эмилия Ли и Чан Хен Чер, который ранее завоевал именную лицензию, став серебряным призером «World Taekwondo Presidents Cup» в Греции, - подвел итог Денис Ким.

Победителя и призеров первенства страны подготовили тренеры Сергей Ли, Денис Ким и Надежда Сон, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.