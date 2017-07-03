ugra-tv.ru
Житель Холмска отправится за решетку за убийство матери
В суде мужчина свою вину не признал
Холмский суд приговорил 37-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство матери.
Суд установил, что 17 декабря 2016 года распивая спиртные напитки, мужчина решил убить свою мать. Он душил женщину руками, пока та не перестала подавать признаков жизни.
Свою вину холмчанин не признал. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:15
вот даун
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Devil1985
Написано сегодня, в 10:23
Таким уродам моральным пожизненное надо давать
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Kris_tina
Написано сегодня, в 10:23
Вырастила мать себе убийцу. Ужасно
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Online
1704 Online
Написано сегодня, в 10:41
Она ему жизнь дала,а он у неё забрал.Только пожизненное, без вариантов
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