Житель Холмска отправится за решетку за убийство матери

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В суде мужчина свою вину не признал

Холмский суд приговорил 37-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство матери.

Суд установил, что 17 декабря 2016 года распивая спиртные напитки, мужчина решил убить свою мать. Он душил женщину руками, пока та не перестала подавать признаков жизни.

Свою вину холмчанин не признал. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.