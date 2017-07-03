Автомобиль пенсионного фонда отправляется в сахалинские села

Мобильная клиентская служба пенсионного фонда вновь отправится в отдаленные села и поселки Сахалинской области. Она оборудована на базе микроавтобуса «УАЗ». Посетитель может оформить необходимые документы или получить консультацию прямо в салоне микроавтобуса.

В июле мобильный офис ПФР уже побывал в селе Победино Смирныховского района и Чапаево Корсаковского района. Сегодня, 10 июля, в 14:00 состоится прием граждан в Поречье Макаровского района.

В июле и сентябре запланировано ещё 13 выездов «мобильного офиса ПФР» в отдалённые сёла и посёлки области. А именно:

13 июля в 09:30 — п. Вахрушев Поронайского района

13 июля в 11:00 — с. Восток Поронайского района

18 июля в 11:00 — с. Покровка Долинского района

20 июля в 11:30 — с. Шебунино Невельского района. По окончанию приема МКС направится в с. Горнозаводск

25 июля с 11:00-12:00 — с. Ясное Тымовского района

25 июля с 14:00-15:00 — с. Кировское Тымовского района

28 июля в 12:00 — с. Огоньки Анивского района

18 сентября в 14:00 — с. Новое Макаровского района

21 сентября в 09:30 — п. Вахрушев Поронайского района

21 сентября в 11:00 — с. Восток Поронайского района

27 сентября в 10:00 — с. Первомайск Смирныховского района

29 сентября в 11:00 — с. Углезаводск Долинского района

Передвижная мобильная клиентская служба появилась в областном отделении ПФР в 2010 году. За эти годы специалистами пенсионного фонда были осуществлены сотни выездов и приемов сахалинцев, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.