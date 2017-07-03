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Автомобиль пенсионного фонда отправляется в сахалинские села

Автомобиль пенсионного фонда отправляется в сахалинские села

До конца сентября специалисты посетят семь районов области

Мобильная клиентская служба пенсионного фонда вновь отправится в отдаленные села и поселки Сахалинской области. Она оборудована на базе микроавтобуса «УАЗ». Посетитель может оформить необходимые документы или получить консультацию прямо в салоне микроавтобуса.

В июле мобильный офис ПФР уже побывал в селе Победино Смирныховского района и Чапаево Корсаковского района. Сегодня, 10 июля, в 14:00 состоится прием граждан в Поречье Макаровского района.

В июле и сентябре запланировано ещё 13 выездов «мобильного офиса ПФР» в отдалённые сёла и посёлки области. А именно:

  • 13 июля в 09:30 — п. Вахрушев Поронайского района
  • 13 июля в 11:00 — с. Восток Поронайского района
  • 18 июля в 11:00 — с. Покровка Долинского района
  • 20 июля в 11:30 — с. Шебунино Невельского района. По окончанию приема МКС направится в с. Горнозаводск
  • 25 июля с 11:00-12:00 — с. Ясное Тымовского района
  • 25 июля с 14:00-15:00 — с. Кировское Тымовского района
  • 28 июля в 12:00 — с. Огоньки Анивского района
  • 18 сентября в 14:00 — с. Новое Макаровского района
  • 21 сентября в 09:30 — п. Вахрушев Поронайского района
  • 21 сентября в 11:00 — с. Восток Поронайского района
  • 27 сентября в 10:00 — с. Первомайск Смирныховского района
  • 29 сентября в 11:00 — с. Углезаводск Долинского района

Передвижная мобильная клиентская служба появилась в областном отделении ПФР в 2010 году. За эти годы специалистами пенсионного фонда были осуществлены сотни выездов и приемов сахалинцев, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:37 +1
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 09:48
Отбирать пенсии
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 09:54
Эээххх.... А я то, прочитав заголовок
, решила, что деньжат повёз....
Облом....
а то бы встретили
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+3
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 09:58
VULKAN,
Они поехали стеклотару собирать)))
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+2
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 10:03
Маршрутик странный!Что нельзя сначала север обслужить,потом южные районы или наоборот!Что это за шахматы?
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+1
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