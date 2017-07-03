Пожилой водитель отечественного внедорожника погиб в Корсаковском районе

По данным очевидцев, мужчина был в состоянии опьянения

В субботу, 8 июля, поздно вечером в районе села Береговое в Корсаковском районе с дороги вылетел внедорожник "УАЗ-Патриот".

Водитель получил сильные травмы и умер, еще до приезда "скорой помощи". Автомобиль получил серьезные повреждения, скорее всего восстановлению он уже не подлежит.

Как сообщают очевидцы за рублем сидел пожилой (70 лет) мужчина. Он имел солидный стаж вождения, по некоторым данным, работал водителем.

По словам свидетелей, мужчина сел за руль в состоянии опьянения.