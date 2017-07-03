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Пожилой водитель отечественного внедорожника погиб в Корсаковском районе

Пожилой водитель отечественного внедорожника погиб в Корсаковском районе

По данным очевидцев, мужчина был в состоянии опьянения

В субботу, 8 июля, поздно вечером в районе села Береговое в Корсаковском районе с дороги вылетел внедорожник "УАЗ-Патриот". 

Водитель получил сильные травмы и умер, еще до приезда "скорой помощи". Автомобиль получил серьезные повреждения, скорее всего восстановлению он уже не подлежит. 

Как сообщают очевидцы за рублем сидел пожилой (70 лет) мужчина. Он имел солидный стаж вождения, по некоторым данным, работал водителем. 

По словам свидетелей, мужчина сел за руль в состоянии опьянения. 

 

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ДТП. УАЗ-ПАтриот
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:02 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 12:05
Соболезнования родным и близким
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+5
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 12:13
пипец...сколько же он летел...
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+4
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:18
ну писец
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 12:24
Vitaliy Borodin, А по моему он не летел...
Его помяли...
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+2
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:26 Отредактированно сегодня, в 12:28
Что как то не укладывается в голове.Чел на пенсии,работает водителем и позволяет сесть за руль пьяным?Может плохо просто стало!
Соболезнования родным!
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+10
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:25
S.T.A.L.K.E.R.,
>>По словам свидетелей, мужчина сел за руль в состоянии опьянения.
>>По словам свидетелей
Экспертизу никто не проводил, а свидетели сам знаешь, могут что угодно наплести.
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+2
Online
BARON Online
Написано сегодня, в 12:28
Что-то же спровоцировало сесть за руль в состоянии опьянения.Соболезнования родным и близким
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 12:37
Ну официально то не объявили что был пьян, может действительно стало плохо. Пожилой человек жара, мало ли что...
В любом случае соболезнования родным
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+5
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 13:09
капец патрик развалился
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+2
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:25
Page85,
Он кувыркнулся похоже.
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+1
Malinka17
Написано сегодня, в 13:58
Вот беда-печаль... Соболезную родным.
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+3
924188
Написано сегодня, в 14:03
Металл у Патриота как фольга.
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:20
Соболезнования родным.
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+1
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:17
Он же был с пассажиром? А с ним все нормально? Соболезнования родным и близким
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0
MASHUTA
Написано сегодня, в 17:13
Светлая память тебе Александр Дмитриевич
. Будем помнить тебя всегда!
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0
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