Школу тансудо предложили открыть на Сахалине

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Президент Всемирной федерации тансудо Нам Ин До предложил открыть на Сахалине первый в России филиал, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Тансудо - вид корейского боевого искусства, который считают прародителем современных каратэ и тхэквондо. Его основу составляют различные техники самообороны. Сегодня в мире насчитывается около 12 миллионов последователей этого единоборства. Один из самых известных - киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Филиалы Всемирной федерации тансудо действуют в 80 странах мира. России пока нет в этом списке.

- На Сахалине мы нашли партнеров, при участии которых намерены открыть здесь свою школу. Есть и приемлемые для этих целей спортивные залы, - сообщил на встрече с главой области Нам Ин До. - Надеемся, что в России данный вид восточных единоборств начнет свое развитие именно с вашего региона и приобретет популярность.

Как сообщил президент Всемирной федерации тансудо, на остров он прибыл в качестве почетного гостя юношеских игр боевых искусств «Сахалинское лето». Накануне турнир состоялся в Южно-Сахалинске. Прошли поединки по тхэквондо, каратэ, кикбоксингу и тайскому боксу.

- Думаю, ваш визит на Сахалин послужит началом установления продуктивных взаимоотношений между Всемирной федерацией тансудо и спортивными объединениями Сахалинской области, - отметил губернатор. - Мы приветствуем решения о развитии новых видов спорта на островной земле и готовы их поддержать. Единоборства воспитывают в людях дух соперничества, закаляют волю и характер, помогают укрепить здоровье. На Сахалине и Курилах они популярны, а местные спортсмены известны далеко за пределами региона. Не так давно наши каратисты попали в число призеров молодежного Кубка мира по каратэ в Хорватии.

В завершение встречи Нам Ин До подарил Олегу Кожемяко книгу о тансудо.