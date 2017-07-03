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Бронзу спартакиады учащихся по вольной борьбе завоевала сахалинская спортсменка
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Бронзу спартакиады учащихся по вольной борьбе завоевала сахалинская спортсменка

Теперь Фарида Азизова начнет подготовку к первенству Европы

В Краснодаре завершились состязания по вольной борьбе в рамках финала VIII летней спартакиады учащихся России. На ковер вышли свыше 200 борцов из 20 регионов страны, ставшие сильнейшими в своих федеральных округах.

- В каждой весовой категории небольшое число участников, но все они представляют сильнейших борцов из своих округов. Спартакиада – это всегда почетно. Все приезжают бороться только на победу. К тому же на Спартакиаде – это ещё и командная борьба, поэтому каждый спортсмен выкладывается, чтобы внести свой результат в общую копилку, - рассказал старший тренер сборной команды Краснодарского края Василий Дзюбенко.

С утра до вечера на двух борцовских коврах кипели нешуточные страсти. В качестве почетного гостя на соревнованиях присутствовал чемпион Европы и мира 2013 года, участник Олимпийских Игр 2012 года Давид Сафарян. Естественно, что молодые борцы хотели ярко проявить себя в присутствии столь именитого спортсмена.

В финалах у девушек безусловными лидерами стали Чувашская республика и Краснодарский край, по три представительницы которых боролись за первое место в разных весовых категориях.

Не остался без медалей и островной регион, который представляла воспитанница отделения вольной борьбы ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Фарида Азизова. Подопечная тренера Батраза Кундухова выступала в весовой категории до 40 кг. Сахалинская спортсменка сумела показать свои лучшие качества и завоевала бронзовую медаль.

Теперь Фарида Азизова отправится на учебно-тренировочные сборы в подмосковный Чехов. Здесь в составе кадетской сборной команды России она будет готовиться к первенству Европы, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:07 +2
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