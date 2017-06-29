Строительство спортивного центра «Восток» на Сахалине завершится в 2018 году

На территории Сахалинской области ведется строительство учебно-тренировочного центра «Восток», аналогов которого нет на Дальнем Востоке. Его строительство планируют завершить в марте 2018 года. А в начале сезона здесь смогут проживать спортсмены профессиональных сборных команд.

«Восток» посетил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков. Он осмотрел строящийся спортивный объект, пообщался с представителями компании ОО «Олимп», которая проектировала и возводит спортивный центр. Подобное сотрудничество стало возможным благодаря региональному фонду «Родные острова». Основным инвестором выступил ООО «Курильский Универсальный комплекс». Общая сумма инвестиций оценивается в 2 миллиарда рублей.

-Уникальный объект. Впервые в истории Сахалинской области бизнес вкладывает исключительно свои собственные денежные средства. Область в этом проекте финансово не участвует. Мы в последующем планируем загрузить его спортсменами, так как область испытывает нехватку в ледовых аренах, игровых площадках, - отметил региональный министр Сергей Буренков. – Мы планируем его использовать как тренировочную базу, как место для проживания профессиональных команд и для проведения всероссийских и международных соревнований. К тому же, спортивный центр станет одним из основных мест по проведению первых международных игр «Дети Азии».

Уникальный в своем роде спортивный комплекс, общей площадью 9377 кв.м., будет включать в себя ледовую арену – 2694 кв.м., универсальный спортивный зал – 1966 кв.м, зал бокса на два ринга – 456 кв.м, тренажерный зал – 500 кв.м, зал для игры в сквош – 63 кв.м. Тренировки здесь смогут проводить единовременно все спортивные команды по графику, который определит тренерский состав.

На Дальнем Востоке центр не имеет аналогов, и по праву может считаться единственной спортивной базой в регионе, способной обеспечить всем необходимым спортсменов и команды самого высокого уровня, включая национальную сборную. Кроме этого, планируется, что в дальнейшем на базе спортивного центра создадут спортивный интернат. Дети смогу тренироваться и учиться в одном месте.

-Через несколько месяцев здесь появится готовый спорткомплекс, который будет введен в эксплуатацию в начале следующего года. Будем заливать полы, делать перекрытия, чтобы в зимний период времени заниматься внутренней отделкой, - добавляет заместитель генерального директора компании застройщика ОО «Олимп» Павел Пашов. – У нас здесь многофункциональный комплекс. Есть зал универсальный, есть каток, зал для бокса. За основу брали проекты, которые находятся во Владивостоке, Хабаровске - «Платинум Арена», «Фетисов Арена». Относительно катка черпали именно у них. По универсальному залу были в Москве. Там есть база олимпийского резерва «ТЦ Новогорск». Там живут и тренируются сборные команды страны.

На территории будут оборудованы и открытые спортивные площадки, такие как: баскетбольная площадка, футбольное поле, теннисный корт и волейбольная площадка. Отдохнуть от тренировочного процесса, расслабиться спортсмены смогут в банном комплексе, который сейчас достраивается.

В спортивном центре «Восток» полгода назад ввели в эксплуатацию четыре жилых блока. В них проживали спортсмены профессиональной команды ПСК «Сахалин». Питались они в новой столовой, которая также готова на данный момент. Сейчас готовятся к сдаче в эксплуатацию блоки для проживания детей. Здесь разместили двухъярусные кровати, комнаты для сопровождающих и тренеров, кухня, прачечная, туалетные комнаты и душевые. Каждый из корпусов может вместить до 56 человек. Двери в номера оборудованы электронными замками, доступ в номер будет обеспечивать индивидуальная карточка спортсмена. Что очень важно для обеспечения безопасности проживающих, особенно детей. Проектировщики даже предусмотрели номера семейного типа. В номерах подключено кабельное телевидение и беспроводной интернет.

- Мы планируем здесь сделать улицу Советского Союза. За время проведения работ нами были обнаружены памятники пионеров. Их сейчас восстановили. Как только приступим к благоустройству территории, они займут свое место. Также планируем установить автоматы с газировкой, - рассказывает заместитель директора по строительству компании «Олимп» Алексей Тен.

На данный момент строители заканчивают установку металлического каркаса будущего многофункционального спортивного центра. Сейчас заканчивается монтаж металлоконструкций. Он выполнен на 90%. Начались земляные работы – подготовка фундамента для пластового дренажа. Следующий этап - монтаж профнастила между этажами, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.