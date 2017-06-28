Выпускникам сахалинских школ предлагают написать сочинение об учителях

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявляет о начале конкурса эссе «Лучший учитель». Участникам – выпускникам школ России 2017 года – предлагается написать о своём любимом учителе, который помог сделать верный выбор, направил в подготовке к экзаменам, разъяснил сложные темы или стал старшим товарищем на пути к знаниям.

В дни летних каникул, до первого сентября, Рособрнадзор принимает творческие работы на электронный почтовый ящик concurs@obrnadzor.gov.ru. Каждую проверят сотрудники федерального института педагогических измерений. В текстах будет оцениваться грамотность, качество письменной речи, композиция, соответствие теме. Объём работы – не менее 1500 и не более 5000 знаков.

Конкурс «Лучший учитель» проводится при поддержке «Российской газеты». Редакторы издания прочтут наиболее успешные работы. Десять эссе будут опубликованы на сайте «Российской газеты». Кроме того, авторы десяти текстов получат призы.

По итогам конкурса Рособрнадзор подготовит сборник эссе «Лучший учитель», куда войдут помимо десяти лучших и другие достойные внимания работы, сообщает министерство образования Сахалинской области.