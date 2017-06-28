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«Коммунисты России» рассчитывают на 10 % голосов в сентябре

«Коммунисты России» рассчитывают на 10 % голосов в сентябре

Сегодня прошла их пресс-конференция

Сегодня в Южно-Сахалинске прошла пресс-конференция с лидером партии «Коммунисты России». Максим Сурайкин рассказал, что движение рассчитывает на результат около 10 % на сентябрьском голосовании в областную думу. Правда, задача-минимум – добиться регистрации на эти выборы.

Сейчас, по словам представителей партии, собраны 500 подписей из примерно двух тысяч, необходимых для регистрации. Затем «Коммунисты России» займутся агитацией – несколько крупных акций они уже провели, а теперь вплотную займутся квартирными обходами, сказал руководитель движения.

Гость Сахалина назвал успешной выборную кампанию 2016 года, носившую название «10 сталинских ударов: «Мало того, что это было наше искреннее убеждение – это также было рассчитано и на прорыв информационной блокады. Кроме десяти сталинских ударов, о той выборной кампании мало кто вспомнит – кто вспомнит программы «Справедливой России», «Единой России» или КПРФ? Никто не вспомнит».

Желаемые 10 % голосов – это один-два депутата в региональном парламенте, подсчитал лидер партии. Он считает, что даже такого количества будет достаточно для эффективной работы:

– Один голос иногда решает очень многое. Мы с этим часто сталкиваемся на муниципальном, региональном уровнях, когда наши депутаты начинают заявлять политическую позицию, власти реально начинают бояться. Та же проблема сейчас с переселением в городе Сахалине из ветхого жилья – если бы представители нашей партии не стали поднимать этот вопрос, возможно, втихаря власти пытались бы выселить людей туда, куда бы им не хотелось,  – подытожил Максим Сурайкин.

сегодня, в 17:45 0
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:51
"Я люблю раков...когда их сваришь,они красные,как коммуняки."
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:59
рассчитывают... они только на тех кто жил в коммунизме .. вот тот и будет за них голосовать.
сколько я себя помню... эта партия не когда не доводила свои намеренья до конца... только говорили бла.бла.бла и не больше
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:41
А где ЛДПР? Они ваще будут проводить агитацию?
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+2
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