«Коммунисты России» рассчитывают на 10 % голосов в сентябре

Сегодня в Южно-Сахалинске прошла пресс-конференция с лидером партии «Коммунисты России». Максим Сурайкин рассказал, что движение рассчитывает на результат около 10 % на сентябрьском голосовании в областную думу. Правда, задача-минимум – добиться регистрации на эти выборы.

Сейчас, по словам представителей партии, собраны 500 подписей из примерно двух тысяч, необходимых для регистрации. Затем «Коммунисты России» займутся агитацией – несколько крупных акций они уже провели, а теперь вплотную займутся квартирными обходами, сказал руководитель движения.

Гость Сахалина назвал успешной выборную кампанию 2016 года, носившую название «10 сталинских ударов: «Мало того, что это было наше искреннее убеждение – это также было рассчитано и на прорыв информационной блокады. Кроме десяти сталинских ударов, о той выборной кампании мало кто вспомнит – кто вспомнит программы «Справедливой России», «Единой России» или КПРФ? Никто не вспомнит».

Желаемые 10 % голосов – это один-два депутата в региональном парламенте, подсчитал лидер партии. Он считает, что даже такого количества будет достаточно для эффективной работы:

– Один голос иногда решает очень многое. Мы с этим часто сталкиваемся на муниципальном, региональном уровнях, когда наши депутаты начинают заявлять политическую позицию, власти реально начинают бояться. Та же проблема сейчас с переселением в городе Сахалине из ветхого жилья – если бы представители нашей партии не стали поднимать этот вопрос, возможно, втихаря власти пытались бы выселить людей туда, куда бы им не хотелось, – подытожил Максим Сурайкин.