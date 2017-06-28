Лишенная родительских прав жительница Невельска задолжала по алиментам 778 тысяч рублей

Невельской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об исполнительном производстве.

Как выяснилось, женщина не выплачивала по решению суда средства на содержание несовершеннолетних дочерей, в отношении которых была лишена родительских прав. По состоянию на июнь 2017 года образовалась задолженность по выплате алиментов на сумму более 778 тыс. рублей.

В связи с этим, прокурором города материалы проверки направлены в отдел судебных приставов по Невельскому району сахалинского УФССП для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении неплательщицы алиментов.

По результатам их рассмотрения в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ - неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.