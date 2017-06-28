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Лишенная родительских прав жительница Невельска задолжала по алиментам 778 тысяч рублей

Лишенная родительских прав жительница Невельска задолжала по алиментам 778 тысяч рублей

Против нее возбуждено уголовное дело

Невельской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об исполнительном производстве.

Как выяснилось, женщина не выплачивала по решению суда средства на содержание несовершеннолетних дочерей, в отношении которых была лишена родительских прав. По состоянию на июнь 2017 года образовалась задолженность по выплате алиментов на сумму более 778 тыс. рублей.

В связи с этим, прокурором города материалы проверки направлены в отдел судебных приставов по Невельскому району сахалинского УФССП для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении неплательщицы алиментов.

По результатам их рассмотрения в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ - неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:57 −1
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Комментарии
trdsport65
Написано сегодня, в 10:06
пойдет на исправительные работы, будет мыть подъезды и с ее зарплаты по 1000р будет перечисляться на счет опекуна. поработает полгодика и все. а этот долг она никогда в жизни не погасит, хоть суди ее, хоть нет
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:34
Этим прокурорам только деньги подавай...
другие меры воспитания нужны...
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