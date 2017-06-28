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Мастера спорта по лыжным гонкам дали мастер-класс юным сахалинцам

Мастера спорта по лыжным гонкам дали мастер-класс юным сахалинцам

Марина и Алексей Черноусовы переехали жить в островной регион

Марина и Алексей Черноусовы – мастера спорта международного класса по лыжным гонкам в этом зимнем сезоне впервые будут выступать за островной регион. Именитые спортсмены совсем недавно переехали на Сахалин.

- Впервые побывали здесь на сахалинском международном лыжном марафоне, и это была любовь с первого взгляда, - отмечает Марина Черноусова. – Здесь прекрасные условия, чтобы заниматься спортом, великолепная лыжероллерная трасса, спортивные площадки.

Пока у спортсменов не наступил сезон, они усиленно тренируются, поскольку, как отмечают сами лыжники, это самое важное время при подготовке.

- Основная подготовка лыжника-гонщика закладывается в летний период, отрабатываются технические, функциональные и силовые навыки. В зависимости от того, как проведешь этот период, зависит весь соревновательный сезон, - подчеркнул Алексей Черноусов, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Своим опытом мастера спорта международного класса решили поделиться и с юными сахалинскими лыжниками.

- Сегодня показываем ребятам новые упражнения, чтобы они смогли улучшить свои навыки передвижения на лыжероллерах, и соответственно зимой на лыжах. Отрабатываем классический и коньковый стиль передвижения, - добавил Алексей.

Сахалинские лыжники очень внимательно прислушиваются к именитым спортсменам, и тщательно отрабатывают показанные элементы.

- Очень приятно, что такие люди дают нам мастер-класс, это большой опыт, который обязательно пригодится в сезоне. Тренировка дается непросто, она больше силовая, но это полезно и тренирует выносливость. Почти все показанные элементы для нас новые, - рассказывает Анастасия Новикова, воспитанница школы зимних видов спорта. – Больше всего понравился кат с низким присядом.

Планируется, что такие мастер-классы будут проходить ежемесячно, вне зависимости от сезона. До октября на лыжероллерах, а зимой на лыжах, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:16 +2
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Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:56
Стою на асфальте я....

А почему спортсменов в заснеженные регионы не отправляют на тренировки? Смысл наяривать по асфальту роликами, когда на снегу совершенно иная езда?
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