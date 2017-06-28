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Победителями «Казачьего сполоха» стали школьники из Сокола

Победителями «Казачьего сполоха» стали школьники из Сокола

Команда представит островной регион в финале конкурса в Анапе

5 июля состоялось тожественное награждение победителей областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». В этом году участниками игры стали 180 юношей и девушек из 15 районов области. «Казачий сполох» проходит в Сахалинской области третий год подряд. На церемонии награждения юных казачат поздравляли представители правительства Сахалинской области, Южно-Сахалинской и Курильской епархии, Сахалино-Курильского окружного казачьего общества и регионального министерства образования.

- Помимо юношей, в играх принимаю участие и девушки, которые ничуть не уступают парням. Приобщение к казачеству влияет на детей положительно, у них горят глаза, они по-другому начинают относиться друг к другу, становятся более сплоченными, им нравится то, чем они занимаются, - сказала заместитель министра образования Елена Бабина.

Напомним, что конкурсные испытания военно-спортивной игры проходили с 25 июня по 4 июля на базе загородного оздоровительного лагеря «Юбилейный» (Березняки). Программа областного этапа состояла из 12 конкурсов и соревнований, отражающих военно-спортивные и культурно-патриотические традиции казачества. Все эти дни ребята демонстрировали судейской коллегии свои умения, сноровку, спортивную и военную подготовку. Первое место в упорной борьбе завоевала команда СОШ села Сокол Долинского района, второе – команда СОШ №22 Южно –Сахалинска, третье место – команда СОШ № 8 Холмска.

Команда-победительница «Сокол» в третий раз будет представлять Сахалинскую область на заключительном этапе, который пройдет осенью текущего года в ВДЦ «Смена» (Анапа). Стоит сказать, что сахалинские казачата принимают участие в финальных состязаниях с 2015 года. В ходе федеральных соревнований, островные школьники показывают отличные результаты, занимая призовые места, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:58 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 18:13
Всю страну казаки заполонили
плюнуть не куда
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+2
babaj
Написано сегодня, в 18:21
Слово сполох означает вспышку, молнию ,отблеск на небе.
Словосочетание "казачий сполох" мне непонятно. Тогда наверное есть германский сполох или эфиопский? )))
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 20:57
ну ну
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+1
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