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Волейболистки «Сахалина» выступят на Всероссийских пляжных играх

Волейболистки «Сахалина» выступят на Всероссийских пляжных играх

Честь островного региона на соревнованиях представят сестры Анна и Любовь Проскурины

С 7 по 16 июля 2017 года на спортивных объектах в Казани пройдут III открытые всероссийские пляжные игры. Более 1200 участников будут соревноваться за медали в пляжных видах спорта.

Естественно, что в рамках этого Фестиваля состоится и турнир по пляжному волейболу. Среди его участников будут представлены все клубы женской Суперлиги. Островной регион делегировал на эти старты дуэт сестер-близнецов Анну и Любовь Проскуриных, которые в сезоне 2016 – 2017 года выступали за молодежную команду ПСК «Сахалин».

Отметим, что девушки являются чемпионками Дальнего Востока 2016 года по пляжному волейболу. Не раз побеждали они и в чемпионате Приморского края, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:04 +2
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