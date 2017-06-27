Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов

Молодежный парламент Сахалинской области при областной думе исключит из своих рядов половину нынешних членов. В работе органа, вновь сформированного в конце 2016 года, не принимает участия каждый второй парламентарий. К решению избавиться от таких коллег молодые политики пришли накануне.

− Когда формировался молодежный парламент, желающих вступить в него было много. Но, как показало время, ребята не совсем понимали, что это за орган и чем там нужно заниматься, − сообщил astv.ru руководитель комиссии по спорту, туризму и молодежной политике молодежного парламента при Сахалинской областной Думе Игорь Гуща. – Наша деятельность требует затрат личного времени, встреч, участия в мероприятиях – и все это на личной инициативе. Не все к этому готовы.

Он также заметил, что в дальнейшем в организацию планируется приглашать молодежь с готовыми идеями и проектами.

Объединение начало работу 16 декабря прошлого года. В состав молодежного парламента входят комиссии по социальной политике и связям с общественностью, по экономическому развитию и молодежному предпринимательству, а также комиссия по спорту, туризму и молодежной политике. При этом из 38 членов активно трудится только половина.

За последнее полугодие члены организации представили островную область на разных форумах, консультировали молодых предпринимателей, студентов и школьников по правовым вопросам, а также разработали ряд социальных проектов. В частности, сейчас создаются информационные справочники о мерах поддержки для молодежи и людей с ограниченными возможностями, а также несколько раз были организованы творческие мастер-классы для инвалидов.

Взаимен неактивных участников планируется привлечь резервистов. Однако их, скорее всего, будет недостаточно. Сейчас руководители парламента ищут для сотрудничества совершеннолетних людей возрастом до 30 лет.