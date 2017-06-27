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Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов

Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов

Такое решение приняли на расширенном совете организации

Молодежный парламент Сахалинской области при областной думе исключит из своих рядов половину нынешних членов. В работе органа, вновь сформированного в конце 2016 года, не принимает участия каждый второй парламентарий. К решению избавиться от таких коллег молодые политики пришли накануне.

− Когда формировался молодежный парламент, желающих вступить в него было много. Но, как показало время, ребята не совсем понимали, что это за орган и чем там нужно заниматься, − сообщил astv.ru руководитель комиссии по спорту, туризму и молодежной политике молодежного парламента при Сахалинской областной Думе Игорь Гуща. – Наша деятельность требует затрат личного времени, встреч, участия в мероприятиях – и все это на личной инициативе. Не все к этому готовы.

Он также заметил, что в дальнейшем в организацию планируется приглашать молодежь с готовыми идеями и проектами.

Объединение начало работу 16 декабря прошлого года. В состав молодежного парламента входят комиссии по социальной политике и связям с общественностью, по экономическому развитию и молодежному предпринимательству, а также комиссия по спорту, туризму и молодежной политике. При этом из 38 членов активно трудится только половина.

За последнее полугодие члены организации представили островную область на разных форумах, консультировали молодых предпринимателей, студентов и школьников по правовым вопросам, а также разработали ряд социальных проектов. В частности, сейчас создаются информационные справочники о мерах поддержки для молодежи и людей с ограниченными возможностями, а также несколько раз были организованы творческие мастер-классы для инвалидов.

Взаимен неактивных участников планируется привлечь резервистов. Однако их, скорее всего, будет недостаточно. Сейчас руководители парламента ищут для сотрудничества совершеннолетних людей возрастом до 30 лет.

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Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов, Фото: 1
Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов, Фото: 2
Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов, Фото: 3
Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов, Фото: 4
Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов, Фото: 5
Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов, Фото: 6
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Из сахалинского молодежного парламента исключают половину членов
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 14:05 0
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Место
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 14:36
Сейчас руководители парламента ищут для сотрудничества совершеннолетних людей возрастом до 30 лет. это че? раньше типа детей брали ?
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ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 16:56 Отредактированно сегодня, в 16:56
Потому что члены парламента выросли?))
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VULKAN
Написано сегодня, в 16:59
Куда не глянь, одни "руководитель комиссии по спорту, туризму и молодежной политике молодежного парламента при Сахалинской областной Думе.....
........ консультировали молодых предпринимателей, студентов и школьников по правовым вопросам, а также разработали ряд социальных проектов."

А кушать хочется всегда....
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