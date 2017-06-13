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Мистера и Мисс города выберут в Южно-Сахалинске
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Мистера и Мисс города выберут в Южно-Сахалинске

Анкеты-заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 7 июля

В пятницу, 7 июля, в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» начнутся первые испытания конкурса «Мистер и Мисс Южно-Сахалинск». Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам трех этапов, получат эти почетные звания и право 9 сентября открыть праздничные мероприятия, посвященные юбилейному Дню города.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Участникам необходимо будет представить портфолио, состоящее из документов, свидетельствующих об их социальной, творческой, рабочей деятельности. А 15 июля состоятся самопрезентации потенциальных претендентов на победу.

Заключительный этап конкурса пройдет 19 августа в виде круглого стола. Участники представят сообщения, доклады или презентации о волнующей их проблеме (проблемах) в социально-культурной сфере города и, главное, предложат механизмы их решения.

Для участия в конкурсе приглашаются жители города Южно-Сахалинска старше 21 года. Заявки можно подать в городской Дом культуры «Родина» (пр. Мира, 83), по факсу 50-60-92 или по электронной почте dkrodina@yandex.ru. Справки по телефону 72-84-85.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на сайте ГДК «Родина», сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:04 0
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