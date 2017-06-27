Сахалинские тхэквондисты завоевали две серебряные медали на чемпионате мира

В городе Муджу (Южная Корея) завершился чемпионат мира по тхэквондо. Сборная команда России показала свой лучший результат в истории. В активе россиян семь медалей (золотая, четыре серебряных и две бронзовые), сообщает пресс-служба Сахалинской области.

Соревнования на родине тхэквондо проходили по новым правилам подсчета очков, что сделало все бои более зрелищными и результативными, а сборная России продемонстрировала хорошую заявку на лидерство в новом олимпийском цикле к Токио-2020.

Свой вклад в этот успех внесли и представители островной сборной. Как мы сообщали ранее, серебряную медаль завоевал Владислав Ларин. Затем на вторую ступень пьедестала почета поднялся Антон Котков, выступавший в весовой категории до 80 кг.

По ходу турнира он победил представителя Тринидада и Тобаго Исайю Поллара (дисквалификация), иранца Эрфаниана Данешвара (20:14), южнокорейца Ен Хьюн Пака (10:5), норвежца Ричарда Ордемана (8:6), а в полуфинале оказался сильнее британца Дэймона Самсума (12:10). В поединке за золото Антон Котков уступил азербайджанцу Миладу Харчегани.