Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината
На предприятии начали служебную проверку, автор видео уволен
30 июня очевидец заснял свалку у АО "Южно-Сахалинский хлебокомбинат". На помойке оказались мешки с булками, батонами, другой выпечкой. Мужчина говорит, что выброшенными оказались полтонны хлебобулочных изделий. Если он и преувеличил, то ненамного.
- Не могу сказать точно, как часто на территории появлялись такие завалы хлеба, но было это достаточно регулярно, - говорит автор видео, работавший на хлебокомбинате. - Я наблюдал и как нераспроданные торты вывозят на помойку грузовиками.
Видно, что хлеб безнадежно испорчен – зачерствел, на нем отчетливо видна плесень. Это остатки нереализованной продукции, которые вернулись из магазинов. На предприятии подтвердили, что это точно их продукция.
В среднем крупные предприятия закладывают в стоимость товара примерно 5% возврата, но по данным Российской гильдии пекарей и кондитеров, хлебопеки получают в среднем до 15% в виде непроданных остатков. Иногда магазины не могут продать четверть заказанной продукции. Процент возврата в южно-сахалинском комбинате нам не сказали. Однако сообщили, что нереализованный товар стараются перерабатывать. Часть булок и хлеба идет в тесто свежей выпечки, часть раскупают владельцы подворий на корм скоту. На предприятии сообщили, что до состояния, показанного на видео, продукцию стараются не доводить: «Начата служебная проверка, постараемся выяснить, как такое получилось».
Первым результатом проверки оказалось увольнение автора видео. Его вычислили по голосу, и по состоянию на 14.00 он уже был безработным.
Вчера на работе искали справедливость, сегодня ищем работу...
Я бы на его месте в суд подал.
Что-то неладное творится у них.
Недавно звонила в их лабораторию по поводу черного хлеба, который на вкус был пропитан пенициллином, несмотря на свою свежесть.
Заведующая уверяла, что быть такого не может, что это в магазине хлеб неправильно хранят и заведомо портят: греют в микроволновке старый, а выдают за новый!
Теперь я полагаю, что в муку/тесто замешивают вот такой испорченный хлебушек, как на видео.
Хлеб от Ю-С Х-та остается мягким и на вид свежим до 7 дней, - заверяли меня из лаборатории по телефону.
Всё просто - я приняла уже полежавший хлеб за новый!
Странно, не правда ли? Учитывая тот факт, что кацевский хлеб обычно рассыпается под ножом уже на 2-3 день.