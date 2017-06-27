Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината

30 июня очевидец заснял свалку у АО "Южно-Сахалинский хлебокомбинат". На помойке оказались мешки с булками, батонами, другой выпечкой. Мужчина говорит, что выброшенными оказались полтонны хлебобулочных изделий. Если он и преувеличил, то ненамного.

- Не могу сказать точно, как часто на территории появлялись такие завалы хлеба, но было это достаточно регулярно, - говорит автор видео, работавший на хлебокомбинате. - Я наблюдал и как нераспроданные торты вывозят на помойку грузовиками.

Видно, что хлеб безнадежно испорчен – зачерствел, на нем отчетливо видна плесень. Это остатки нереализованной продукции, которые вернулись из магазинов. На предприятии подтвердили, что это точно их продукция.

В среднем крупные предприятия закладывают в стоимость товара примерно 5% возврата, но по данным Российской гильдии пекарей и кондитеров, хлебопеки получают в среднем до 15% в виде непроданных остатков. Иногда магазины не могут продать четверть заказанной продукции. Процент возврата в южно-сахалинском комбинате нам не сказали. Однако сообщили, что нереализованный товар стараются перерабатывать. Часть булок и хлеба идет в тесто свежей выпечки, часть раскупают владельцы подворий на корм скоту. На предприятии сообщили, что до состояния, показанного на видео, продукцию стараются не доводить: «Начата служебная проверка, постараемся выяснить, как такое получилось».

Первым результатом проверки оказалось увольнение автора видео. Его вычислили по голосу, и по состоянию на 14.00 он уже был безработным.