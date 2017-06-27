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Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината

Десятки килограммов булок, багетов, батонов валяются на свалке у южно-сахалинского хлебокомбината

На предприятии начали служебную проверку, автор видео уволен

30 июня очевидец заснял свалку у АО "Южно-Сахалинский хлебокомбинат". На помойке оказались мешки с булками, батонами, другой выпечкой. Мужчина говорит, что выброшенными оказались полтонны хлебобулочных изделий. Если он и преувеличил, то ненамного.

- Не могу сказать точно, как часто на территории появлялись такие завалы хлеба, но было это достаточно регулярно, - говорит автор видео, работавший на хлебокомбинате. - Я наблюдал и как нераспроданные торты вывозят на помойку грузовиками. 

Видно, что хлеб безнадежно испорчен – зачерствел, на нем отчетливо видна плесень. Это остатки нереализованной продукции, которые вернулись из магазинов. На предприятии подтвердили, что это точно их продукция. 

В среднем крупные предприятия закладывают в стоимость товара примерно 5% возврата, но по данным Российской гильдии пекарей и кондитеров, хлебопеки получают в среднем до 15% в виде непроданных остатков. Иногда магазины не могут продать четверть заказанной продукции. Процент возврата в южно-сахалинском комбинате нам не сказали. Однако сообщили, что нереализованный товар стараются перерабатывать. Часть булок и хлеба идет в тесто свежей выпечки, часть раскупают владельцы подворий на корм скоту. На предприятии сообщили, что до состояния, показанного на видео, продукцию стараются не доводить: «Начата служебная проверка, постараемся выяснить, как такое получилось».

Первым результатом проверки оказалось увольнение автора видео. Его вычислили по голосу, и по состоянию на 14.00 он уже был безработным.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:52 +3
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Комментарии
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 16:05
Ну мог бы и музычку наложить.
Вчера на работе искали справедливость, сегодня ищем работу...
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+9
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 16:05
А уволили по какой статье?
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+6
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Balbes Online
Написано сегодня, в 16:12
Русалка Обыкновенная, по собственному желанию наверняка.
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:14 Отредактированно сегодня, в 16:14
Русалка Обыкновенная, ЗА ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВИДЕО
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:25
Balbes, если дурачок и сам написал - то ничего не поделать...
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+3
Еще 2 комментария
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:12
Конечно, такая правда мало кому понравится.
Проще уволить и продолжать тоннами выбрасывать хлеб.
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+5
zloy65
Написано сегодня, в 16:16
А кто выкинул тому повышение дадут
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+3
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:17
Неужели,нельзя не распроданную продукцию,сдать дешевле фермерам? Лучше выбросить на помойку.
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+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:18
а в чём нарушение то?..они чего испугались?..ну утилизировали просрочку,и что?..раздать держателям скота,или выкинуть,состава нарушения нет ни с их стороны,ни со стороны снимавшего.
Я бы на его месте в суд подал.
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 16:40 Отредактированно сегодня, в 16:40
Товарищ Сергей, рыльце в пушку у "хлебокомбината".
Что-то неладное творится у них.
Недавно звонила в их лабораторию по поводу черного хлеба, который на вкус был пропитан пенициллином, несмотря на свою свежесть.
Заведующая уверяла, что быть такого не может, что это в магазине хлеб неправильно хранят и заведомо портят: греют в микроволновке старый, а выдают за новый!

Теперь я полагаю, что в муку/тесто замешивают вот такой испорченный хлебушек, как на видео.
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+3
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Balbes Online
Написано сегодня, в 17:02
Русалка Обыкновенная, Так и делают повсеместно. Не проданый хлеб перемалывают и добавляют в свежее тесто. Так что неудивительно.
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+1
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:29
Balbes,
Хлеб от Ю-С Х-та остается мягким и на вид свежим до 7 дней, - заверяли меня из лаборатории по телефону.
Всё просто - я приняла уже полежавший хлеб за новый!
Во всём виноваты точки реализации, это они портят репутацию хлебокомбинату...
Странно, не правда ли? Учитывая тот факт, что кацевский хлеб обычно рассыпается под ножом уже на 2-3 день.
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+1
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:22
А за что автора уволили?!?! непонятно ...
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+1
Malinka17
Написано сегодня, в 16:39
Masenkaya, чтоб секретики не выдавал.
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+1
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:30
Masenkaya, за "стукачество"
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+1
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:34
ни че се , чувак такой видео снял посмеяться и уволили ) все телефон на работе больше не достаю
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+1
YETI
Написано сегодня, в 16:49
Но как, Карл? После работы захожу в магазы торгующие кацевской продукцией и прилавки пустые, поэтому посреди дня надо сбегать с работы чтоб купить. Как они умудрились испортить столько продукции?
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0
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ateriya Online
Написано сегодня, в 17:23
Лучше бы фермерам отдали это все.
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+1
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igor40 Online
Написано сегодня, в 17:49
Их хлеб есть не возможно, воняет сырость!!!
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0
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