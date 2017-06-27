За прошедший сезон на сцене Чехов-центра показали 192 спектакля

В Чехов-центре подвели итоги 86-го театрального сезона, который, несомненно, выдался весьма насыщенным и богатым на события. Осенью 2016 года состоялся IV Дальневосточный театральный Форум, в рамках которого состоялась первая в Сахалинской области драматургическая лаборатория.

Также на Форуме прошел первый театральный квартирник, эта форма настолько понравилась сахалинцам, что в течение сезона в театре провели еще два тематических квартирника, посвященных Новому году и Дню Победы. С сентября по июнь совместно с начальной школой № 7 был реализован проект «Классный театр». В апреле 2017 труппа Чехов-центра посетила Сочи, где в рамках специальной программы VII Федерального фестиваля «Театральный Олимп» прошли гастроли театра, приуроченные к 70-летию островного региона. В июне под конец сезона в Чехов-центре прошел театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017», в котором приняли участие порядка 300 человек из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Омска, Новокузнецка, Нюрбы, Санкт-Петербурга, Сочи, Саппоро.

Всего за сезон Сахалинский Международный театральный центр им.А.П.Чехова показал 192 спектакля, которые смогли посмотреть более 41 тысяч зрителей. В сезоне было 6 премьерных постановок: «Вишневый сад» (режиссер Алексей Песегов), две новогодние сказки «Морозко» (режиссер Александр Агеев) и «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова), комедия «Чужой ребенок» (режиссер Вячеслав Тыщук), детектив «Опасный поворот» (режиссер Марина Семенова) и тракикомедия «Дамский портной» (режиссер Михаил Заец).

На торжественном собрании, посвященномзакрытию 86-го театрального сезона, состоялось вручение работникам почетных грамот и памятных знаков за яркие творческие работы и безупречную службу в сезоне.

Памятным знаком в творческих номинациях были отмечены артисты:

«Лучшая мужская роль» - Заслуженный артист РФ Андрей Кошелев за роль Гаева в спектакле «Вишневый сад»;

«Лучшая женская роль второго плана» - Татьяна Никонова за роль Зины в спектакле «Чужой ребенок»;

«Лучшая мужская роль второго плана» - Владимир Байдалов за роль Симеонова-Пищика в спектакле «Вишневый сад»;

«Дуэт» - Анна Антонова и Заслуженный артист РФ Андрей Кошелев за спектакль «Вишневый сад».

По итогам зрительского голосования, которое проводилось на сайте театра с 21 по 25 июня, специальный приз «Браво» вручили Антону Ещиганову за роль Якова в спектакле «Чужой ребенок», сообщает пресс-служба Чехов-центра.