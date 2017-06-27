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Во время субботника в Озерском собрали почти 40 мешков мусора

Во время субботника в Озерском собрали почти 40 мешков мусора

Его провела "Молодая гвардия"

Активисты «Молодой гвардии» организовали экологическую акцию на берегу озера Малый Чибисан, которое относится к числу любимых мест отдыха сахалинцев. С просьбой помочь в наведении порядка на побережье к молодежи обратился ветеран сахалинского спорта Алексей Сагун.

Как рассказал руководитель островных молодогвардейцев Николай Литус, субботник объединил около пятидесяти волонтеров из Южно-Сахалинска, Корсакова и Озерского. Среди них активисты Корсаковского отделения партии «Единая Россия» и участники творческих коллективов местного дома культуры «Мечта». За несколько часов работы участники акции очистили два километра береговой полосы, собрав почти 40 мешков мусора. В июле в этом месте разместятся палаточные лагеря – молодежный и детский.

- Сахалинская природа уникальна, а озеро Малый Чибисан не оставляет никого равнодушным, отдохнуть на его берегу приезжает множество людей, - отметил Николай Литус. – Но, к сожалению, среди них немало и граждан, которые относятся к природе потребительски, оставляют после бурного отдыха горы мусора. Мы столкнулись с такими людьми буквально во время проведения нашего мероприятия. Выход я вижу только один – экологическое воспитание с детства. Думаю, что у ребят, которые вместе с нами приводят в порядок места отдыха, правильное отношение к природе останется на всю жизнь.

- Экологическое направление, воспитание бережного отношения к природе – один из наших важнейших и постоянных приоритетов, – рассказал заместитель руководителя регионального отделения «Молодой гвардии», депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин. – В Южно-Сахалинске мероприятия по благоустройству, очистке дворовых территорий, детских садов, скверов, высадке деревьев мы проводим регулярно.

- К нам часто обращаются сахалинцы, которые не хотят ждать, пока до них дойдет очередь в рамках муниципальной программы благоустройства, а стремятся своими руками изменить «среду обитания». Это очень позитивная тенденция, которую мы поддерживаем. Ведь только вместе мы сможем сделать лучше свой город. Сейчас расширяем сферу своей деятельности и в дальнейшем этим летом планируем провести субботники в Стародубском и Озерском, – добавил он.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:04 +1
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 13:17
Нарушение 48 статьи законодательства о выборах и референдумах, гл 6:
"Запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах".
Но единой то России похер законы.
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:26
Clint_EASTwood, а они официально ни за кого не агитируют))) а то, что звучат фамилии - так ну они ж там присутствовали.
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0
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:39
НюНик_просто_Анна, просто посмотрите на них. И понятно сразу, какая партия пиарится. Опять на халяву. Опять на детях и людском энтузиазме.
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:57
Clint_EASTwood, да видно все прекрасно
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