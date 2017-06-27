Во время субботника в Озерском собрали почти 40 мешков мусора

Активисты «Молодой гвардии» организовали экологическую акцию на берегу озера Малый Чибисан, которое относится к числу любимых мест отдыха сахалинцев. С просьбой помочь в наведении порядка на побережье к молодежи обратился ветеран сахалинского спорта Алексей Сагун.

Как рассказал руководитель островных молодогвардейцев Николай Литус, субботник объединил около пятидесяти волонтеров из Южно-Сахалинска, Корсакова и Озерского. Среди них активисты Корсаковского отделения партии «Единая Россия» и участники творческих коллективов местного дома культуры «Мечта». За несколько часов работы участники акции очистили два километра береговой полосы, собрав почти 40 мешков мусора. В июле в этом месте разместятся палаточные лагеря – молодежный и детский.

- Сахалинская природа уникальна, а озеро Малый Чибисан не оставляет никого равнодушным, отдохнуть на его берегу приезжает множество людей, - отметил Николай Литус. – Но, к сожалению, среди них немало и граждан, которые относятся к природе потребительски, оставляют после бурного отдыха горы мусора. Мы столкнулись с такими людьми буквально во время проведения нашего мероприятия. Выход я вижу только один – экологическое воспитание с детства. Думаю, что у ребят, которые вместе с нами приводят в порядок места отдыха, правильное отношение к природе останется на всю жизнь.

- Экологическое направление, воспитание бережного отношения к природе – один из наших важнейших и постоянных приоритетов, – рассказал заместитель руководителя регионального отделения «Молодой гвардии», депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин. – В Южно-Сахалинске мероприятия по благоустройству, очистке дворовых территорий, детских садов, скверов, высадке деревьев мы проводим регулярно.

- К нам часто обращаются сахалинцы, которые не хотят ждать, пока до них дойдет очередь в рамках муниципальной программы благоустройства, а стремятся своими руками изменить «среду обитания». Это очень позитивная тенденция, которую мы поддерживаем. Ведь только вместе мы сможем сделать лучше свой город. Сейчас расширяем сферу своей деятельности и в дальнейшем этим летом планируем провести субботники в Стародубском и Озерском, – добавил он.