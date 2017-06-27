Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта началось в Новиково

В селе Новиково приступили к строительству нового здания для фельдшерско-акушерского пункта. Кроме помещений для оказания медицинской помощи в одноэтажном монолитном здании разместят и квартиру для фельдшера. Всего в Сахалинской области в 2017 году этом году построят три новых ФАПа и две амбулатории.

- В день, в среднем, у нас по 10-15 посетителей, летом поменьше болеют. Население здесь 500 человек, – рассказала заведующая ФАПом Галина Павленко. В Новиково она с 2013-го года. До этого 25 лет работала в Соловьевке, ещё два года в селе Дачном. – У нас машина служебная есть, до Корсакова ведь семьдесят километров. Пациентов с тяжелыми заболеваниями периодически доставляем в центральную районную больницу. На дом частенько вызывают, так по селу, зачастую, на велосипеде передвигаюсь.

Многие в ФАП приходят и за лекарствами, здесь расположена аптека. С площадями в здании, где сейчас работает ФАП, проблем нет. Но построено оно достаточно давно, ни разу не проводился капитальный ремонт. После оценки ситуации принято решение о строительстве нового объекта.

- Он здесь очень нужен, чтобы люди могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях, – отметил исполняющий обязанности главного врача Разин Аглямов. – Общая площадь помещений в новом здании составит около 160 квадратных метров. Будет кабинет для проведения амбулаторных приёмов, процедурная, комната для приёма детей, физиокабинет. Частично будет закуплено новое оборудование.

- Это будет монолитное одноэтажное здание. Сейсмоустойчивость – 9 баллов. В качестве варианта отделки фасада выбраны фиброцементные японские панели. Закончить строительство планируем к 1 ноября, – сообщил заместитель руководителя подрядной организации Антон Ли.

В этом году фельдшерско-акушерские пункты кроме Новиково планируется возвести в сёлах Новое (Макаровский район) и Парусное (Томаринский район). А в Яблочном (Холмский район) и Арги-Паги (Тымовский район) появятся новые амбулатории, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.