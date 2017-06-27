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Отремонтировать подвалы и водопровод коммунальщики смогут за счет сахалинского правительства
Otoplenie-Gid.ru

Отремонтировать подвалы и водопровод коммунальщики смогут за счет сахалинского правительства

В островном регионе вступил в силу новый порядок предоставления субсидий управляющим компаниям

По инициативе губернатора Олега Кожемяко в Сахалинской области внедрена новая система взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом. Направлена она, в первую очередь, на решение вопросов по формированию комфортной среды в населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства островного региона. 

С 1 июля компании, добросовестно исполняющие свои обязанности и направляющие большую часть средств на приведение в порядок имущества домов, будут получать субсидии из регионального бюджета.

Обязательное условие - виды работ и предварительные сметы на них должны согласовываться с собственниками квартир. Кроме того, организации обязаны отчитываться перед жителями о проделанном ремонте и размещать информацию на собственных сайтах.

Как рассказала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области Надежда Мошенцева, в этом году поправками в бюджете предусмотрена субсидия на стимулирование работы управляющих компаний в размере ста миллионов рублей, которая будет направлена на реализацию мероприятий по текущему ремонту многоквартирных домов. Определен механизм распределения средств между муниципальными образованиями.

- Подготовлен типовой проект порядка предоставления субсидии, по которому муниципальные образования будут проводить отбор многоквартирных домов и предоставлять субсидию управляющим компаниям на ремонт входных групп, оконных блоков, подъездов и так далее. По просьбам руководителей управляющих компаний в перечень работ, на которые могут быть выделена финансовая поддержка включен ремонт внутридомовых водопроводных сетей и подвальных помещений, - отметила Надежда Мошенцева.

Особое внимание участники совещание уделили вопросу поддержки созданных в области территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Такие образования есть пока только в нескольких муниципалитетах: в Томаринском, Поронайском, Корсаковском, Холмском, Курильском, Углегорском, Долинском городских округах и Южно-Сахалинске.

Председатель областного правительства Вера Щербина призвала глав муниципальных образований к активности в работе с управляющими компаниями и в создании ТОС в районах.

- Эффективное взаимодействие управляющей компании и жильцов - залог качества обслуживания и комфортных условий жизни в доме. Вам необходимо активнее вести работу по организации территориальных общественных самоуправлений. Люди должны иметь возможность влиять на деятельность управляющих организаций, а также работать с ними одной командой. Ведь цель у всех одна - создание комфортной среды для проживания. Не сидите сложа руки и не ждите, когда в ваши муниципалитеты поступят средства на субсидирование управляющих компаний. Начинайте работу уже сейчас, -подчеркнула, обращаясь к руководителям муниципальных образований, глава островного правительства Вера Щербина.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:50 +1
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Комментарии
aurika_1
Написано вчера, в 16:01
"За счет сахалинского правительства" о_О В смысле они со своих зарплат денег дадут?
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+3
NIKizBYKW
Написано вчера, в 18:38
В смысле у нас платежи теперь уменьшатся? Или теперь мы за это заплатим дважды?
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+1
babaj
Написано вчера, в 19:00
Каждая многоэтажка за 15-20 лет после строительства осаживается на 15-40 см. Канализационные трубы,выходящие из нее,тоже осаживаются и сильно утрачивают самотечность содержимого. Это основная причина жидкодерьмистости многих подвалов. Головастый хозяин дома легко устранит причину,подняв трубы,а нерачительный будет каждый месяц тыркать тросами и выкачивать дерьмо.
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0
Натали70
Написано вчера, в 19:15
Контролирующие органы не очень то утруждают себя в контроле. Где гарантия что УК не настряпают смет и не подсунут их на подпись парочке собственников жилья которые подмахнут не глядя как зачастую это бывает и вуаля, субсидия в кармане.
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+1
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 20:06
Натали70, а так оно и будет. У нас тротуар возле дома на 44 тысячи рублей песком посыпали. И нашлась дурочка, которая все подписала.
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+2
Натали70
Написано вчера, в 22:02
ostrovsakhalin, Самое интересное что в это время Минэкономразвития предлагает вместо дальнейшего роста тарифов и увеличения субсидий уделить внимание тому, как расходуются средства — усилить контроль и отладить административное управление на местах чтобы поднять уровень ЖКХ. А наши субсидии увеличивают.
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0
VULKAN
Написано вчера, в 20:38
По - русски написано для каких целей это сделано: "Председатель областного правительства Вера Щербина призвала глав муниципальных образований к активности в работе с управляющими компаниями и в создании ТОС в районах."
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+1
ateriya
Написано вчера, в 22:11
Все больше и больше люблю свой частный дом.
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