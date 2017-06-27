Отремонтировать подвалы и водопровод коммунальщики смогут за счет сахалинского правительства

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По инициативе губернатора Олега Кожемяко в Сахалинской области внедрена новая система взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом. Направлена она, в первую очередь, на решение вопросов по формированию комфортной среды в населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

С 1 июля компании, добросовестно исполняющие свои обязанности и направляющие большую часть средств на приведение в порядок имущества домов, будут получать субсидии из регионального бюджета.

Обязательное условие - виды работ и предварительные сметы на них должны согласовываться с собственниками квартир. Кроме того, организации обязаны отчитываться перед жителями о проделанном ремонте и размещать информацию на собственных сайтах.

Как рассказала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области Надежда Мошенцева, в этом году поправками в бюджете предусмотрена субсидия на стимулирование работы управляющих компаний в размере ста миллионов рублей, которая будет направлена на реализацию мероприятий по текущему ремонту многоквартирных домов. Определен механизм распределения средств между муниципальными образованиями.

- Подготовлен типовой проект порядка предоставления субсидии, по которому муниципальные образования будут проводить отбор многоквартирных домов и предоставлять субсидию управляющим компаниям на ремонт входных групп, оконных блоков, подъездов и так далее. По просьбам руководителей управляющих компаний в перечень работ, на которые могут быть выделена финансовая поддержка включен ремонт внутридомовых водопроводных сетей и подвальных помещений, - отметила Надежда Мошенцева.

Особое внимание участники совещание уделили вопросу поддержки созданных в области территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Такие образования есть пока только в нескольких муниципалитетах: в Томаринском, Поронайском, Корсаковском, Холмском, Курильском, Углегорском, Долинском городских округах и Южно-Сахалинске.

Председатель областного правительства Вера Щербина призвала глав муниципальных образований к активности в работе с управляющими компаниями и в создании ТОС в районах.

- Эффективное взаимодействие управляющей компании и жильцов - залог качества обслуживания и комфортных условий жизни в доме. Вам необходимо активнее вести работу по организации территориальных общественных самоуправлений. Люди должны иметь возможность влиять на деятельность управляющих организаций, а также работать с ними одной командой. Ведь цель у всех одна - создание комфортной среды для проживания. Не сидите сложа руки и не ждите, когда в ваши муниципалитеты поступят средства на субсидирование управляющих компаний. Начинайте работу уже сейчас, -подчеркнула, обращаясь к руководителям муниципальных образований, глава островного правительства Вера Щербина.