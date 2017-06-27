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Футболисты из Южно-Сахалинска встретятся с «Луч-Энергией»

Футболисты из Южно-Сахалинска встретятся с «Луч-Энергией»

Команды сыграют 1 и 3 июля

Сегодня, 1 июля, стартует зональный турнир («Дальний Восток») первенства России среди команд третьего дивизиона. В матче открытия на поле выйдут «Луч-Энергия-М» и «Сахалин-М». Игра пройдет на стадионе «Юность» столицы Приморского края. Начало в 18:00.

Напомним, что в этом сезоне на турнир заявилось рекордно низкое количество команд. Участники сегодняшнего матча составляют ровно половину претендентов на медали. Помимо них заявились еще ФК «Ноглики» и «РСДЮФШ» (Нерюнгри).

Соперника «Сахалин-М» можно отнести к числу старожилов турнира. «Луч-Энергия-М» принимал участие в первенстве страны уже восемь раз. По количеству проведенных матчей (а их у него 116) он уступает только ФК «Биробиджан», «СКА-Энергия-М», «Портовику» (Холмск) и ФК «Благовещенск».

Дважды футболисты из столицы Приморского края становились призерами турнира. В их активе бронза 2009 и 2011 года. Хотя, понятно, что спортивный результат не является приоритетным. Главное – готовить футболистов для главной команды Приморья. С этой задачей «Луч-Энергия-М», которой руководит Константин Емельянов, справляется.

Команды сыграют 1 и 3 июля, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:00 0
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